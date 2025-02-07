"انطلاقته ضد الفيحاء أحرجت جيل شاب بأكمله والغيّرة فجرت طاقته مع النصر" .. فلتقل لنا كيف دخلت العقد الرابع يا كريستيانو رونالدو!

ليلة جديدة من التوهج لكريستيانو رونالدو..

يواصل الأسطورة كريستيانو رونالدو "إحراج" الزمن؛ فهذا اللاعب الذي دخل العقد الرابع من عمره منذ يومين، قدم أداءً رائعًا جديدًا، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وقاد رونالدو النصر للفوز (3-0) على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ثلاثية النصر جاءت بواسطة؛ المهاجم جون دوران "هدفين" في الدقيقتين 22 و72، بينما تكفل الأسطورة البرتغالية بتسجيل الثالث بنفسه، في الدقيقة 74.

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وبهذه النتيجة.. استعاد الفريق النصراوي "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن القادسية "الرابع"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء الأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والفيحاء، مساء اليوم الخميس..