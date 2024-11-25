كريستيانو رونالدو ضد الغرافة | اتعبت مارسيلو بروزوفيتش معك .. و"انفجارك" يشفع لك "تمثيلك" المبالغ به!

الدون على رأس قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد مباراة رائعة أمام الغرافة..

خمس أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها سواء مع النصر السعودي أو المنتخب البرتغالي، كافية للتحدث عن الفترة الرائعة التي يمر بها كريستيانو رونالدو خلال الفترة الحالية، فهو النجم الذي يتغذى على هز الشباك.

اليوم الإثنين، قاد الدون العالمي للفوز أمام الغرافة القطري بثلاثة مقابل هدف وحيد، على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

الثلاثية سجل منها صاروخ ماديرا هدفين وهدف لزميله أنجيلو جابرييل، فيما تكفل خوسيلو بمهمة إحراز هدف أصحاب الأرض الوحيد.

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وبتخصيص الحديث عن الدون، فقد أصبح الليلة هداف النسخة الحالية من البطولة القارية برصيد ستة أهداف متساويًا مع الألباني جاسير أساني؛ لاعب جوانجو الصيني، لكن الأخير لم يخض مباراة الجولة الخامسة بعد.

أما عن مستواه بعيدًا عن الهدفين، فقد خاض رونالدو اللقاء بشخصيتين؛ الشوط الأول ظهر وكأنه "فاقد للذاكرة" أمام المرمى، وفي الشوط الثاني انفجر منذ الثواني الأولى حتى خرج بمراده، بل بما يستحقه بالفعل مقارنةً بالمجهود الذي بذله خلال 74 دقيقة خاضها.

وفي السطور التالية نستعرض بشكل مفصل ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الغرافة؟..