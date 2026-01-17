أنقذ الشباب والصلح لم يمنع المطالبات بطرده .. كريستيانو رونالدو بحاجة لإجازة بالفعل ولكن النصر سيتأثر كثيرًا!

وأخيرًا عاد كريستيانو رونالدو ليقود كتيبة النصر لأداء احتفال الفايكنج مع الجماهير، بعد تحقيق انتصار مهم، على حساب الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

ولعب رونالدو دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الحارس مارسيلو جروهي، لتأتي ثلاثية فريقه عن طريق سعد بالعبيد "بالخطأ في مرماه" وكينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، فيما وقع الشباب على ثنائية بخطأ من محمد سيماكان، وكارلوس جونيور.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.