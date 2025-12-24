Cristiano Ronaldo Nassr (Goal Only)Goal AR
في ظهور آسيوي فريد من نوعه مع النصر! .. كريستيانو رونالدو يستخدم الزوراء كـ"محطة إعدادية" ويحرج عاشق ميسي بـ"لوحة فنية"

ماذا قدّم كريستيانو رونالدو ضد الزوراء؟!

يوم 24 ديسمبر من عام 2025؛ ربما يكون تاريخيًا بالنسبة للكرة الآسيوية، لأنه شهد حدثًا لأول مرة - حتى الآن على الأقل -.

هذا الحدث تمثل في مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ظهور رونالدو في هذه البطولة، الأقل شهرة بالقارة الأكبر في العالم؛ جاء ضد نادي الزوراء العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وكان الأسطورة البرتغالية قد غاب عن الجولات الخمس الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ والتي حقق فيها الفريق النصراوي العلامة الكاملة، بـ15 نقطة كاملة.

وتضاربت الأنباء وقتها، عن سبب عدم مشاركة رونالدو في أبطال آسيا "2"؛ ما بين إراحته لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، أو أن اللاعب يرى أن اسمه أكبر من هذه المسابقة القارية.

وبعد هذا التضارب.. ظهر كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والزوراء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وهو ما يقودنا إلى مجموعة من النقاط المهمة، التي يجب الوقوف أمامها في السطور التالية.

    كريستيانو رونالدو.. 45 دقيقة فقط استعدادًا للاستحقاقات القادمة

    أول سؤال قد يطرح في ذهن عاشق الساحرة المستديرة؛ هو: "لماذا شارك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد الزوراء عكس مباريات دوري أبطال آسيا (2) السابقة؟!".

    دعونا نؤكد أولًا أن النصر دخل مباراة الزوراء؛ وهو ضامن التأهُل إلى ثمن النهائي كـ"متصدر للمجموعة الرابعة"، مهما كانت نتيجة الجولة الأخيرة.

    وبالتالي.. كان من المنطقي أن لا يظهر رونالدو - الذي لم يشارك في مباريات دوري أبطال آسيا "2" السابقة -، في لقاء محسوم مثل مواجهة الزوراء.

    إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، وبموافقة من رونالدو بالتأكيد؛ وجد أنه من الأفضل أن يُشارك اللاعب ولو لدقائق معينة، من أجل استعادة حساسية المباريات.

    نعم.. رونالدو لم يلعب أي مباراة رسمية مع النصر، منذ الفوز على الخليج (4-1)، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم 23 نوفمبر 2025.

    وعقب هذه المباراة.. لعب النصر لقاءً وحيدًا فقط كان ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، يوم 26 نوفمبر 2025؛ حيث غاب عنه الأسطورة البرتغالية.

    ومن ثم غاب النصر عن الظهور الرسمي، بسبب توقف المسابقات أثناء بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي استضافتها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    لذلك.. فإن مباراة الزوراء مساء اليوم الأربعاء، كانت بمثابة الإعداد الجيد لكريستيانو رونالدو وباقي نجوم النصر؛ للاستحقاقات المهمة القادمة، بعد فترة توقف طويلة.

    واكتفى رونالدو بالمشاركة في الشوط الأول فقط ضد الزوراء؛ قبل أن يتم استبداله مع بداية الـ45 دقيقة الثانية، بزميله الشاب محمد مران.

    كريستيانو رونالدو.. "لوحة فنية رائعة" بالاشتراك مع جواو فيليكس

    الآن.. سنتطرق بحديثنا إلى ما قدّمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الزوراء العراقي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الحقيقة أن رونالدو لم يظهر كثيرًا خلال الـ 45 دقيقة التي شارك فيها ضد الزوراء؛ حيث اتضح تأثره بالغياب عن أجواء المباريات الرسمية، منذ فترة طويلة.

    ورغم ذلك.. قدّم الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، "لوحة فنية رائعة" مع مواطنه جواو فيليكس، نجم نادي النصر الآخر.

    وقام رونالدو بتمريرة حاسمة إلى فيليكس، في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول؛ وذلك عندما رفع الكرة من فوق جميع دفاعات الزوراء، بشكلٍ فيه الكثير من المهارة.

    هُنا.. استقبل فيليكس تمريرة رونالدو، وأكملها هو الآخر بشكل إبداعي كبير؛ عندما رفع الكرة من فوق حارس الزوراء، معلنًا عن الهدف الرابع للفريق النصراوي وقتها.

    كريستيانو رونالدو.. مساهمة بالأهداف في جميع البطولات مع النصر

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بتمريرته الحاسمة لزميله جواو فيليكس، في مواجهة الزوراء العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "2"؛ يكون قد ساهم بالأهداف في جميع البطولات التي شارك فيها مع العالمي، منذ يناير 2023.

    وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، وذلك بعد فسخ عقده بشكلٍ رسمي مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ ليساهم في جميع البطولات، على النحو التالي:

    * دوري روشن السعودي: 84 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 86 مباراة.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: 3 أهداف في 8 مباريات.

    * كأس السوبر السعودي: 3 أهداف وتمريرتان حاسمتان في 6 مباريات.

    * دوري أبطال آسيا - النخبة حاليًا -: 14 هدفًا وتمريرتان حاسمتان في 17 مباراة.

    * دوري أبطال آسيا "2": تمريرة حاسمة في مباراة واحدة.

    * كأس الملك سلمان للأندية العربية: 6 أهداف في ست مباريات.

    أي أن رونالدو ساهم في 132 هدفًا، بين التسجيل والصناعة لزملائه، خلال 124 مباراة شارك فيها، بمختلف المسابقات.

    كريستيانو رونالدو.. غاضب ضد الزوراء وأحرج عاشق ليونيل ميسي

    أخيرًا.. دعونا نتحدث باختصار عن نقطتين أخريتين من ظهور الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الزوراء العراقي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النقطة الأولى هي "عصبية" رونالدو؛ حيث ظهر انفعاله في بعض اللقطات على زملائه، بسبب عدم التمرير له.

    هذا الانفعال لم يكن بشكلٍ سيئ، كما يظن البعض؛ ولكنه يدل على أن الأسطورة البرتغالية كان لديه إصرارًا كبيرًا للتسجيل والمشاركة في الأهداف، ضد الزوراء.

    أما النقطة الثانية؛ فهي رد رونالدو فوق أرضية الملعب على استفزازات نجم الزوراء حسن عبدالكريم، والتي سبقت المباراة.

    تصريحات عبدالكريم هي رأي شخصي في النهاية، لكن جمهور النصر وصفها بـ"المستفزة"؛ حيث قال فيها إن "رونالدو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي".

    ومن المعروف التنافس التاريخي بين رونالدو وميسي، بل أن الأسطورة البرتغالية دائمًا ما يصف نفسه بالأفضل في العالم؛ لذلك يُمكن اعتبار أنه رد على عبدالكريم خلال مباراة النصر والزوراء، على النحو التالي:

    * أولًا: تمريرته الرائعة - التي تحدثنا عنها في هدف النصر الرابع -؛ والتي تشبه أساسًا ما يقوم به ميسي.

    * ثانيًا: اكتساح النصر للزوراء بـ"خمسة أهداف مقابل واحد"؛ وهي نتيجة قاسية جدًا على الفريق العراقي الكبير.

    وأساسًا.. أرقام رونالدو في "التمريرات الحاسمة" مع النصر، ليست كبيرة مثل تسجيله للأهداف؛ ولكنه عندما قدّم أسيست في مباراة الزوراء وتحت أنظار حسن عبدالكريم بالذات، فعل ذلك على طريقة ميسي.

