Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro League
أحمد فرهود

بسبب فيديو "أحضان كريستيانو رونالدو"! .. مسؤول نصراوي سابق يطالب بتحقيق عاجل في أحداث ما بعد مواجهة الخليج

أزمة جديدة بسبب مباراة النصر والخليج..

يوم بعد آخر تظهر أزمة جديدة، على خلفية مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج؛ والتي أقيمت بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء يوم الأحد الماضي.

النصر فاز (4-1) على فريق الخليج الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الفريق النصراوي من صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة "العلامة الكاملة"؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب الوصافة.

    لقطة مثيرة بين كريستيانو رونالدو وحكم مباراة النصر ضد الخليج

    وفي هذا السياق.. شهدت مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ لقطة مثيرة بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وحكم الساحة محمد إسماعيل.

    هذه اللقطة أظهرت ودًا كبيرًا بين رونالدو وإسماعيل؛ حيث قام الأسطورة البرتغالية بوضع يده على وجه حكم الساحة، وسط سعادة من الأخير.

    لكن ما أثار الجدل أكثر؛ هو أن البعض تداول مقطع فيديو بـ"الذكاء الاصطناعي"، يظهر رونالدو وإسماعيل وهما يتبادلان الأحضان.

    واستخدم البعض هذا المقطع؛ للتأكيد على حصول النصر وأسطورته البرتغالية على معاملة خاصة من الحكام السعوديين، الذين يخضعون لهما - على حد زعمهم -.

    ويعتمد الفريق النصراوي في مبارياته المحلية، منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، على الحكام السعوديين؛ وذلك على عكس الأندية المنافسة، وعلى رأسها الهلال.

  • مسؤول نصراوي سابق يطالب بتحقيق عاجل في فيديو "أحضان رونالدو"!

    ومن ناحيته.. تفاعل الأمير الوليد بن بدر بن سعود، المشرف السابق على فريق الكرة بنادي النصر، مع مقطع الفيديو - سالف الذكر -؛ والذي جمع بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والحكم محمد إسماعيل.

    ابن بدر طالب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام؛ بفتح تحقيق عاجل في مقطع الفيديو المُتداول، والذي يظهر رونالدو وإسماعيل وهما يتبادلان الأحضان.

    وأشار الشخصية النصراوية الكبيرة إلى أن البعض يحاول التأثير على الحكام، من خلال نشر فيديوهات مُفبركة بـ"الذكاء الاصطناعي" و"الفوتوشوب"؛ تظهر حصول العالمي ونجومه، على مجاملات خاصة.

    وأضاف: "يعلمون أن النصر هو الأفضل والأمتع في الموسم الحالي؛ لذلك.. يأتي من يدّعي كذبًا أن التحكيم يُساعد العالمي، ليكون ذلك عامل ضغط على قرارات الحكام".

    واستشهد الوليد بن بدر بالفيديو المُفبرك الذي يظهر الحكم محمد إسماعيل وهو يحتضن الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بعد نهاية مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووضع ابن بدر الفيديو الحقيقي بين إسماعيل ورونالدو - الذي ينفي تبادلهما الأحضان -؛ معلقًا عليه: "الحكم أدار المباراة بكل كفاءة.. لكن البعض حاول إيهام الشارع الرياضي، أن هُناك مُحاباة للأسطورة البرتغالية".

    وشدد ابن بدر على أنه إذا كان هُناك مسؤول في اتحاد الكرة السعودي أو لجنة الحكام، يخاف على الحكم الوطني بالفعل؛ سيتم فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الفيديوهات، وتقديم أصحابها للمحاكمة أمام الجهات المُختصة.

  Cristiano Ronaldo

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

  FBL-KSA-NASSR-KHALEEJ

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

