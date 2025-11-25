بسبب فيديو "أحضان كريستيانو رونالدو"! .. مسؤول نصراوي سابق يطالب بتحقيق عاجل في أحداث ما بعد مواجهة الخليج

يوم بعد آخر تظهر أزمة جديدة، على خلفية مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج؛ والتي أقيمت بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء يوم الأحد الماضي.

النصر فاز (4-1) على فريق الخليج الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الفريق النصراوي من صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة "العلامة الكاملة"؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب الوصافة.