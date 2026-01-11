كشف سر انخفاض مستواه .. ماجد عبد الله يُطالب النصر بقول "شكرًا" لرونالدو ويُعيد سبب تراجع النتائج للاعبين!

صاحب الـ67 عامًا سُئل عن حالة النجم كريستيانو رونالدو، والذي رغم تربعه على صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 14 هدفًا، إلا أنه لم يُسجل خلال المباريات الثلاثة الأخيرة سوى هدفين أحدهما من ركلة جزاء أمام القادسية مقابل إهدار عدد من الفرص المحققة، وقد أجاب عبد الله بكشف السر خلف هذا التراجع.

قال ماجد "تراجع رونالدو سببه واضح تمامًا وهو غياب ساديو ماني، السنغالي كان شعلة نشاط على الجانب الأيمن من الهجوم، ولذا كان يجذب الخصوم لجبهته، هذا كان يُسهل عمل رونالدو الذي كان يُحول تمريرات زميله إلى أهداف، بغياب ماني تحول إلى عاجز!".

وعند سؤاله عن مطالب البعض للمدرب البرتغالي بإخراج مواطنه من أرض الملعب عند تراجع أدائه، أجاب عبد الله "لا أخرجه بالطبع، لماذا أخرجه؟ نحن نعلم جميعًا الهدف من قدومه وهو جذب الأوروبيين والعالم الخارجي لكرة القدم السعودية، وهذا حدث بالفعل، هناك أجيال من بلاده مختلفة تتابعه، لكن يجب البحث دومًا عن الجوانب الفنية التي تخدم الفريق والبلد".

تابع "رونالدو ليس عبئًا على الفريق بل مفيد له وسأخبركم بالسبب .. رونالدو تخطى عامه الـ40، وعلينا جميعًا إدراك أن رونالدو تخطى عامه الـ40، ورغم ذلك فهو محافظ على جسده وصحته، وهو هداف الدوري هذا الموسم والموسم الماضي، لذا لا يجب علينا إلا قول "شكرًا" له في هذا العُمر".

أتم "رونالدو يريد أن يكون الأفضل، لكن العُمر له أحكامه .. ليس علينا سوى قول "شكرًا" له، فهو يؤدي أدوارًا محددًا وانتهى الأمر. أمام القادسية لم يلمس إلا القليل من الكرات ولم يبذل أي جهد في أي منهم، مع هذا لا نقول له سوى شكرًا، لأننا نعلم أنه في الـ40 أو الـ41 من عُمره ولا يمكن أن نطلب منه المزيد!".