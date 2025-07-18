كريستيانو رونالدو أحد الأدلة .. التحكيم الإسباني في يد زوجة مندوب ريال مدريد وشريك فلورنتينو بيريز "فلماذا كل هذا الغضب"!

ريال مدريد أعلن الحرب على التحكيم الإسباني..

"وسيلة ضغط أم مطالب مشروعة؟!".. كل عاشق للساحرة المستديرة قد يكون له تفسيره الخاص؛ لما فعله نادي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز ضد التحكيم الإسباني، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

ريال مدريد - عبر قناته الرسمية - فتح النار على التحكيم الإسباني، طوال الموسم الرياضي الماضي؛ حيث لم يفوت أي فرصة لمهاجمة الحكام، الذين أداروا مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

وخصّصت قناة النادي العاصمي ساعات كثيرة قبل وبعد كل مباراة للميرينجي؛ لعرض تقارير عن الحكام تشكك في نزاهتهم، مع مزاعم بتقديم مساعدات خاصة إلى الغريم التاريخي برشلونة.

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ولم يقتصر الأمر هُنا.. فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، طالب لأشهر عديدة في الموسم الرياضي الماضي؛ بضرورة إحداث ثورة شاملة، في نظام التحكيم الإسباني.

هذه المطالب المدريدية، استجاب لها رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان بالفعل؛ والذي قام بـ"إقالة" معظم القائمين على التحكيم الإسباني، في صيف العام الحالي.

وبالرغم من ذلك.. أعرب ريال مدريد مرة أخرى، عن عدم رضاه بهذه التغييرات؛ مشددًا على ضرورة إنشاء نظام تحكيمي جديد بالكامل، وليس مجرد استبدال الأسماء فقط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، ملامح عن التحكيم الإسباني الجديد بعد التغيير الأخير، والسبب الذي قد يكون وراء استمرار غضب ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز..