صراع ميسي يدفعه للاستمرار .. مهاجم ريال مدريد السابق: عند هذا الأمر فقط سيقرر رونالدو الاعتزال!

في ظل الصراع الأبدي بين اثنين من كبار أساطير كرة القدم، لا يزال ليونيل ميسي، يصبح كريستيانو رونالدو، بخطوة، ولعلّه الأمر الذي يجعل "الدون"، غير مستعد لقول كلمته الأخيرة في الملاعب، كونه لا تزال لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

مع تبقي شهور قليلة على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد نشهد المزيد من المفاجآت، في الفترة المتبقية من الموسم الرياضي 2025-2026، قبل الرقصة الأخيرة في المونديال.

هذا الأمر أكده ألفارو نيجريدو، مهاجم ريال مدريد السابق، والذي أكد أن كريستيانو رونالدو، يريد أن يكون "رقم 1" عندما يحين موعد اعتزاله.