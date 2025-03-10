كريستيانو رونالدو ضد الاستقلال | حاول تقليد نجم النصر فـ"أحرج نفسه" .. و"النسخة السعودي" ترد على المتصيدين له!

ماذا قدم صاروخ ماديرا أمام الاستقلال؟

خطوة ناجحة جديدة يقود بها البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية، صاعدًا به لدور الثمانية على حساب الاستقلال الإيراني.

العالمي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الاستقلال بثلاثية نظيفة، على استاد الأول بارك، في إياب دور الـ16 من النخبة الآسيوية، بعدما تعادل الفريق سلبًا في الذهاب، الذي أقيم في إيران.

الثلاثية سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما أحرز زميله الكولومبي جون دوران الهدف الأول والثالث في الدقيقتين التاسعة والـ84 من عمر المباراة.

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وكما هي العادة منذ أن تعاقد النصر مع دوران في شتاء 2025 قادمًا من أستون فيلا، يتولى هو مهام رأس الحربة، أما الدون فيلعب بحرية خلفه سواء على الأطراف أو يرجع لوسط الملعب.

وفي السطور التالية نسلط الضوء أكثر على ما قدمه كريستيانو رونالدو الليلة أمام الاستقلال..