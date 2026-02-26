كريستيانو رونالدو وألميريا: خطوة لحلم "شراكة" النصر التاريخية .. ومواجهة يامال ومبابي "خارج الملعب"!

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد وضع أقدام السعوديين في الدوري الإسباني، بإعلان الاستحواذ على نادي ألميريا، في أغسطس 2019، بقيمة 20 مليون يورو.
ومع ملكيته لنادي ألميريا، تمكن الفريق الأول لكرة القدم، من الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى، خلال الموسم الرياضي "2022-2023"، فيما حافظ على بقائه في الليجا، لموسم واحد، قبل الهبوط مجددًا في 2023-2024.
وفي مايو 2025، أعلن تركي آل الشيخ عن بيع ألميريا، وانتقال ملكيته إلى مجموعة SMC، بمشاركة نخبة من المستثمرين السعوديين، فيما يترأس محمد الخريجي، إدارة النادي.
ومع الوصول إلى الجولة السابعة والعشرين، وتبقي "15" جولة على نهاية الموسم الرياضي، فإن ألميريا يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن راسينج "المتصدر".
ومن المقرر أن يتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، بينما تقام مرحلة فاصلة بين المراكز من الثالث إلى السادس، على المقعد الأخير المؤهل إلى "لاليجا".
ومع امتلاك رونالدو حصة من نادي ألميريا، فإن "الدون"، قد نراه قريبًا في المشهد، بزي رسمي يتواجد في المدرجات، وهو يشاهد فريقه يصارع لامين يامال وكيليان مبابي، في مواجهات برشلونة وريال مدريد مستقبلًا.