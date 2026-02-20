كريستال بالاس يتخذ قرارًا بشأن مستقبل أوليفر غلاسنر

وكان غلاسنر قد انتقد مجلس إدارة بالاس بعد فترة الانتقالات في يناير، التي تم خلالها بيع مارك جوي، قائد النادي، إلى مانشستر سيتي.

وقال: "أشعر أننا مهملون تمامًا. لا يمكنني لوم أي لاعب. لقد بذلوا كل ما في وسعهم، وهذا الوضع مستمر منذ أسابيع وشهور الآن. لدينا 12 أو 13 لاعبًا متاحًا من الفريق، ولا نشعر بأي دعم. أسوأ ما في الأمر هو بيع قائدنا قبل يوم واحد من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن نستعد، هذه هي الأسبوع الأول (الكامل) الذي نتدرب فيه منذ سبتمبر، ثم نبيع قائدنا قبل يوم واحد من المباراة. لذلك لا أفهم هذا. لطالما التزمت الصمت، لكنني لا أستطيع ذلك لأنني يجب أن أدافع عن هؤلاء اللاعبين، لأن اليوم كانت المباراة الخامسة والثلاثين. نعم، نحن نتعرض لضغوط هنا ونحن غير محظوظين. لكن مرة أخرى، لا يمكنك الرد، لا يمكننا مساعدتهم، وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية".

لكنه أصر لاحقًا على أنه تجاوز الأمر، مضيفًا: "تناولت عشاءً طويلًا مع ستيف [باريش] هذا الأسبوع، وتحدثنا عن هذا الموقف - ليس بيع مارك - بل التوقيت والبديل المحتمل، وكان هذا هو الموقف الذي أردت شرحه، وكانت محادثة جيدة جدًا لكلينا. لكن لم يتغير شيء، ما قلته في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سندرلاند، عندما قلت إنني سأبذل قصارى جهدي لأقدم موسمًا رائعًا، وستيف وأنا ما زلنا ملتزمين بنسبة 100٪، بأننا سنبذل قصارى جهدنا لنحظى ببقية موسم رائعة، وأربعة أشهر رائعة معًا. هذا ما نريده جميعًا، وأعلم أن النادي يعمل الآن بجد للقيام بالأشياء الصحيحة".

وأضاف غلاسنر: "هذا هو حال كل من يعيش في علاقة، وهذا ما أشعر به. كانت عاصفة رعدية، لكن بعد العاصفة الرعدية تشرق الشمس دائماً، وبدأت تشرق يوم الأربعاء عندما بدأنا التدريبات مرة أخرى. أتحدث دائماً بصراحة شديدة مع لاعبي فريقي، وقد قضينا أسبوعاً رائعاً في التدريبات، وروحاً رائعة، وبالطبع رفع ذلك من معنوياتنا".