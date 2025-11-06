"دياز لم يستحق البطاقة الحمراء والحكم تأثر بموقف حكيمي".. توني كروس يدافع عن نجم بايرن ميونخ

وتطرق دياز إلى الحادث بعد المباراة، ونشر رسالة على إنستجرام قال فيها: "تذكرنا كرة القدم دائمًا أنه في 90 دقيقة، يمكن أن يحدث الأفضل والأسوأ... أتمنى لحكيمي عودة سريعة إلى الملعب".
أعرب مدرب بايرن ميونخ كومباني عن تعاطفه مع باريس سان جيرمان وحكيمي، مستشهداً بتجارب بايرن ميونخ السابقة مع إصابة جمال موسيالا، بينما دافع أيضاً عن الجناح الكولومبي.
وقال المدرب البلجيكي: "آمل أن يتعافى حكيمي قريبًا، هذا أمر فظيع. مررنا بنفس الشيء العام الماضي مع موسيالا. لا أعتقد أن دياز قصد أي أذى؛ كان مجرد حادث مؤسف في مباراة عالية الكثافة".
على الرغم من الجدل، عزز أداء دياز قبل الحصول على البطاقة الحمراء أهميته المتزايدة تحت قيادة كومباني، حيث كان حاسماً ومباشراً وقاسياً في الانتقالات. ثم انتقل كروس إلى التعليق التكتيكي، مشيداً بشجاعة بايرن في الضغط على باريس سان جيرمان، ومشيراً إلى أن تفوقهم كان سيؤدي على الأرجح إلى نفس النتيجة، بغض النظر عن وجود حكيمي أو دياز.
وقال نجم ريال مدريد السابق: "كان بايرن متفوقًا بشكل واضح وكان بإمكانه إنهاء الشوط الأول بنتيجة 3-0 أو 4-0. لا أعتقد أن باريس سان جيرمان كان سيشكل أي خطر في حالة 11 ضد 11".