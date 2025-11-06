"دياز لم يستحق البطاقة الحمراء والحكم تأثر بموقف حكيمي".. توني كروس يدافع عن نجم بايرن ميونخ

طغى قرار تحكيمي مثير للجدل على فوز بايرن 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. حصل اللاعب الكولومبي دياز، الذي سجل هدفي بايرن في الشوط الأول، على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب تدخله على الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان حكيمي. في البداية، حصل دياز على بطاقة صفراء فقط، لكن الحكم موريزيو مارياني غير قراره بعد مراجعة الحادثة على الشاشة، مشيراً إلى استخدام القوة المفرطة وتعريض الخصم للخطر.

وقد غادر حكيمي الملعب وهو يعاني من ألم شديد ودموعه تغمر وجهه، وتم تشخيص إصابته لاحقًا بتمزق في الرباط الصليبي وتلف في الرباط الدالي، مما سيبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.

أدى هذا الحادث إلى تغيير جذري في مجرى المباراة، حتى مع تمسك بايرن بموقعه لتحقيق فوز حاسم خارج أرضه ومواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة فينسنت كومباني إلى 16 مباراة متتالية في جميع المسابقات. أصبح هذا الحادث منذ ذلك الحين موضوع النقاش الرئيسي في كرة القدم الأوروبية، مع اختلاف الآراء بين الخبراء والمسؤولين السابقين واللاعبين، وكان الأسطورة الألمانية كروس من أبرز المنتقدين.