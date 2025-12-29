وسط أنباء "الرحيل للسعودية".. كروس يثني على فينيسيوس ويدعم قرار إندريك بمغادرة ريال مدريد

كان فينيسيوس جونيور هو الرجل الأول في مدريد قبل وصول كيليان مبابي عام 2024. ولكن منذ أن بدأ الفرنسي في قيادة هجوم "لوس بلانكوس"، تضاءل تأثير البرازيلي. هذا الموسم، على سبيل المثال، يمتلك خمسة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 24 مباراة، مقارنة بـ 29 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة لمبابي في نفس العدد من المباريات.

ونتيجة لذلك، ارتبط اسمه بصفقة انتقال ضخمة إلى دوري المحترفين السعودي وسط بعض عدم اليقين بشأن تجديد عقده.

في الواقع، يرى رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، إمكانية مغادرة الجناح لملعب سانتياجو برنابيو في المستقبل غير البعيد: "نعم، أرى أنه من الممكن أن يتواجد لاعبون مثل فينيسيوس هنا في السعودية. أرى تطوراً في البطولة ومن الممكن وجود لاعبين من أعلى المستويات وهم في قمة عطائهم هنا. الاتجاه السائد بالفعل هو ضم لاعبين في عمر كروي جيد جداً. لم يعد الأمر يقتصر فقط على اللاعبين في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم المهنية".