رحلة البحث عن خليفة كروس .. ريال مدريد يستهدف فيتينيا وفينيسوس يتحكم في الصفقة

في خضم هذه الأجواء، خرج الصحفي روبرتو جوميز بتصريحات حاسمة عبر إذاعة راديو ماركا، وضع فيها حدًا لكثير من التكهنات، وقال بوضوح: "فلورنتينو بيريز لا يريد رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد تحت أي ظرف من الظروف. تجديد عقده سيتم الإعلان عنه قريبًا".

وأشار جوميز إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يعتبر فينيسيوس حجر زاوية في مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي، وأنه لا يرى في سوق الانتقالات لاعبًا قادرًا على تعويض قيمته أو تقديم نفس التأثير.

ولتبرير موقفه، طرح روبرتو جوميز سؤالًا مباشرًا: "أي لاعب أفضل من فينيسيوس في السوق حاليًا بالنسبة لريال مدريد؟"

ثم أضاف: "تأثير فينيسيوس على الفريق جيد جدًا، ممتاز، بل ويمكن وصفه بالمذهل. ما يقدمه داخل الملعب يستحق علامة 10 من 10".

هذا التقييم الفني يعكس القناعة المتزايدة داخل الإعلام المدريدي بأن فينيسيوس بات لاعبًا لا يمكن المساس به، ليس فقط بسبب أرقامه، بل أيضًا بسبب حضوره في المباريات الكبرى، وقدرته على حسم المواجهات الصعبة، وهو ما ظهر جليًا في عدة مناسبات محلية وقارية.