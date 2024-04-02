كرة القدم لا تزال بحاجة ميسي!.. إنتر ميامى فى مهمة صعبة لإطالة مسيرة النجم الأرجنتيني

كيف يمكن الحفاظ على ميسي؟

لا يفكر ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامى حتى الآن فى اعتزاله كرة القدم ويطمح فى استكمال مسيرته العظيمة والقياسية لأطول فترة ممكنة.

وقال ميسي، خلال حديثه عن معاناته الأخيرة بشأن لياقته البدنية في برنامج "Big Time": "الراحة مهمة جدًا هذه الأيام مع تقدمنا في السن حيث يصبح كل شيء أكثر صعوبة".

وأضاف: "أعلم أنه بمجرد أن أشعر أنني لم أعد قادرًا على الأداء ولا الاستمتاع ومساعدة زملائي في الفريق، فسوف اعتزل، أنا أنتقد نفسي وأعرف متى أكون جيدًا ومتى أكون سيئًا، لذلك بالنسبة لاعتزالي لن يهم عمري إذا شعرت أنني بحالة جيدة، سأواصل اللعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحقق اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بداية قوية للموسم الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث ساهم بأربعة أهداف في أول ثلاث مباريات له، لكنه تعرض للإصابة بعد ذلك وكان هذا هو الحال طوال الأشهر الثمانية الأولى لميسي مع إنتر ميامى حيث بذل المشجعين من جميع أنحاء العالم جهودًا كبيرة لشراء تذاكر لمباريات ميامي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب إصابات ميسي المتتالية.

وفضل فريق إنتر ميامى، الاهتمام بصحة ميسي، على المدى الطويل على المكاسب المالية لهم.