كرة القدم بحاجة إلى حل مشكلة التحكيم بسرعة - حتى لو كان ذلك يعني التخلص من تقنية VAR

خلال الـ 45 دقيقة الأولى من مباراة فيلا ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، تم السماح بهدف تامي أبراهام الذي كان في وضع تسلل، وقرر الحكام بشكل غير مفهوم أن لوكاس ديغني لمس الكرة خارج المنطقة على الرغم من أنه كان يقف على بعد ياردتين داخلها، في حين أن الأخير نجا أيضًا من بطاقة حمراء مباشرة كان يجب أن يحصل عليها بسبب تدخله المتهور. لو كان هناك VAR، لكان تدخل في الحالات الثلاث - ولهذا السبب شعر مدرب فيلا أوناي إيمري أن المباراة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا "ضروري لمساعدة الحكام". لكن آلان شيرر جادل بأنها في الواقع تعيقهم.
وقال المهاجم السابق لنيوكاسل في برنامج Match of the Day Live: "إذا كنت بحاجة إلى دليل على الضرر الذي ألحقه نظام VAR بالحكام، أعتقد أن يوم السبت هو مثال رائع على ذلك". "يبدو هؤلاء الرجال خائفين من اتخاذ أي قرار لأنهم لا يملكون غطاء أمان. بالنسبة لي، [قرارات الحكام] تزداد سوءًا في الواقع".
ومع ذلك، دحض الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز غراهام سكوت فكرة أن الحكام "يختبئون الآن خلف VAR".
وقال في برنامج "Wayne Rooney Show": "لا أعتقد أن هذا عادل. من الواضح أنني أعمل معهم عن كثب وأعرفهم جيدًا، وهم ليسوا كذلك. هذه ليست طريقة تفكيرهم، ولا طريقة عملهم.
"قضيت نصف مسيرتي مع VAR ونصفها بدونه، والعكس صحيح بالطبع، بدونه في البداية. ثم عندما كنت في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت ما زلت أنزل إلى الدوري الإنجليزي الثاني كثيرًا. لذا فأنت تدخل وتخرج، تدخل وتخرج. وتبقى عملياتك كما هي في الأساس.
"لكن ما تغير هو أنه مع VAR، لا تمر بتلك اللحظة في المباراة التي تعلم فيها أنك ارتكبت خطأً كبيرًا، وعليك الآن إعادة الضبط والمضي قدمًا، لأن VAR قد صحح الأمر لك من خلال إخبارك بالذهاب وإلقاء نظرة أخرى وتغيير قرارك. أو قالوا إنها ليست خطأ واضحًا وجليًا، لذا قد تخرج من الملعب وتفكر، "في الواقع، كان من الأفضل أن أعطي ركلة جزاء أو لا أعطيها أو أعطي هدفًا" أو أي شيء آخر، ولكن على الأقل أكد VAR أنه ليس قرارًا سيئًا.
"لذلك، أشعر بالتعاطف والتعاطف [مع الحكام] لأنني مررت بذلك، فنحن جميعًا نرتكب تلك الأخطاء، وبعد ذلك لا يمكنك أحيانًا تصديق ما تراه عندما تشاهده مرة أخرى. تفكر، "كيف أخطأت في ذلك؟"
هذا السؤال بالذات كان يدور في ذهن فيديريكو لا بينا بعد مباراة ديربي إيطاليا في سان سيرو ليلة السبت.