"كرة القدم أصبحت لينة للغاية!" - سكوت ماكتوميناي يأسف على اختفاء التدخلات "القوية" بينما يكشف بطل اسكتلندا عن "منحنى تعلم كبير" منذ انضمامه إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد
مكتوميناي يأسف لتراجع كرة القدم البدنية
منذ انتقاله من مانشستر يونايتد إلى نابولي، أثبت ماكتوميناي أنه عنصر أساسي في نظام كونتي عالي الكثافة. ومع ذلك، اعترف لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا أنه يجد صعوبة في التوفيق بين أسلوبه القتالي والطبيعة الحساسة بشكل متزايد للتحكيم الحديث، لا سيما في المشهد التكتيكي للدوري الإيطالي.
يعتقد نجم اسكتلندا أن "صدق" التدخلات القوية قد ضاع بسبب ثقافة التمثيل. وأعرب عن إحباطه لأن التربية القوية التي تلقاها كلاعب شاب في إنجلترا لم تعد تتوافق مع الطريقة التي تدار بها المباريات على مستوى النخبة اليوم.
وقال ماكتوميناي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "أعتقد أن كرة القدم أصبحت أكثر ليونة. بعض القرارات متساهلة للغاية". "لم أكن معتادًا على الشعور بهذا عندما كنت طفلاً: كانوا يعلموننا أن نتدخل بأمانة وقوة. الآن، أدنى لمسة يمكن أن تؤدي إلى بطاقة صفراء".
ليس من شأني أن أستخلص النتائج، لكنني أعتقد أن هناك اهتمامًا زائدًا وحساسية مفرطة".
التكيف مع الحياة والتكتيكات في إيطاليا
على الرغم من شكواه من المسؤولين، كان انتقال ماكتوميناي إلى الحياة الإيطالية سلسًا بشكل ملحوظ. وقد حظي لاعب الوسط، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في حملة نابولي للفوز باللقب، بترحيب جماهير نابولي، الذين تعرفوا على شخصيته "المحاربة" على أرض الملعب. خارج الملعب، لاحظ اللاعب الاسكتلندي أن الثقافة العاطفية لجنوب إيطاليا تذكره بوطنه.
تحت إشراف كونتي، خضع ماكتوميناي لتحوّل تكتيكي كبير. في حين كان غالباً ما يلعب في دور دفاعي خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، فإنه يلعب الآن في دور أكثر ديناميكية يتطلب فهماً أعمق للمساحة والحركة. ونتيجة لذلك، سجل 23 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 70 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى نابولي في عام 2024.
"في نابولي، نضجت من الناحية التكتيكية والبدنية. من الناحية التكتيكية، تختلف إيطاليا عن الدوري الإنجليزي الممتاز"، أوضح. "كان عليّ أن أتكيف وأتعلم بسرعة كيف ألعب، وما هي الحركات التي يجب أن أقوم بها... كيف أصبح مشكلة في منطقة الخصم وكيف أدافع. كانت تجربة تعليمية رائعة.
"أنا آخذ عملي على محمل الجد لأنه ما أتقاضى أجرًا مقابله. أعتقد أن لاعبي كرة القدم عمومًا يتقاضون أجرًا كبيرًا للتدريب واللعب، وإذا لم تكن جادًا في هاتين الساعتين من العمل، فأنت لا تؤدي عملك جيدًا. بالطبع، عليك أن تستمتع بوقتك، ولكن خارج الملعب. داخل الملعب، أصبح شخصًا آخر".
بطل اسكتلندا يشيد بتأثير كونتي
عندما سُئل عن تأثير كونتي على لعبه، قال ماكتوميناي: "أنطونيو مدرب رائع، قوي جدًا، شغوف، يعرف كرة القدم جيدًا. إنه مختلف عن أي شخص آخر تعاملت معه في الماضي. إنه يغرس فيك شعورًا بعدم اليقين: معه، عليك أن تبذل قصارى جهدك وإلا ستواجه مشكلة. العمل الذي تقوم به خلف الأبواب المغلقة يظهر في المباريات.
"أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي، وهذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم للغاية وأستطيع أن أرى نفسي في نابولي لفترة طويلة. عائلتي سعيدة، وأنا سعيد. طالما أن كل من في حياتي سعداء، فأنا سعيد أيضًا".
كما يتحدث عن الانتقادات التي تلقاها قبل أن يصبح نجمًا في إيطاليا، مضيفًا: "الانتقادات جزء من كرة القدم، لطالما عرفت ذلك ولم أشعر بالإهانة أبدًا. لكنها لا تؤثر على طريقة لعب أو رؤيتي للمباراة. رأي الناس مهم، لكن الكلمات التي تهم حقًا هي كلمات المدرب: إذا لعبت وفعلت ما يعتقد أنه صحيح، فأنت على ما يرام."
السعي وراء لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى
لا يزال تركيز ماكتوميناي الأساسي في الوقت الحالي منصبًا على تقديم أفضل ما لديه لنابولي. على الرغم من معاناته من مشكلة بسيطة في الأوتار، إلا أنه مصمم على البقاء في التشكيلة الأساسية للفريق، حيث يسعى نابولي للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري الإيطالي.
يحتل نابولي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 25 مباراة، بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن إنتر المتصدر. يواجه نابولي أتالانتا في بيرغامو يوم الأحد.
وقال: "علينا أن نواصل العمل كالمعتاد، دون الحديث كثيرًا عن البطولة. لنخوض كل مباراة على حدة ونرى كيف ستنتهي".
"ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سألعب يوم الأحد. أعاني من مشكلة في الأوتار تحتاج إلى علاج؛ الأمر ليس سهلاً. أبذل قصارى جهدي لأكون هناك. كلاعب، من الصعب أن تذهب إلى مركز التدريب ولا تتمكن من التدرب مع زملائك. أرغب بشدة في اللعب، لكن يجب أن تكون متأكداً من حالتي".
