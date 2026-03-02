كرة القدم الثابتة مملة للغاية! الفائزون والخاسرون بعد فوز أرسنال على تشيلسي غير المنضبط في مواجهة حاسمة تشير إلى مستقبل قاتم لهذه اللعبة الجميلة

حصل ويسلي فوفانا على البطاقة الحمراء السادسة لتشيلسي في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الأسبوع الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بيرنلي، وسارع روزينيور إلى الإشارة إلى أن هذه هي أول بطاقة حمراء في فترة توليه المنصب. حسنًا، أصبح الآن عدد البطاقات الحمراء للبلوز اثنتين في مباراتين، لذا فإن محاولة القول بأن انعدام الانضباط ليس مشكلة كبيرة في هذا الفريق الشاب نسبيًا وقليل الخبرة لن تنجح بعد الآن. روزينيور يعرف ذلك أيضًا.

قال مدرب البلوز لبيبي سيسبورت بعد طرد نيتو في ملعب الإمارات: "من الصعب تحديد السبب بالضبط. نحن نحاول معالجة المشكلة، ونعمل على ذلك. لقد كانت هذه قصة موسمنا، ومباراتينا الأخيرتين. أحيانًا، عليك أن تتعلم من العواقب، ومن الألم، لكننا لم نفعل ذلك، وهذا أمر محبط".

من الصعب ألا تشعر ببعض التعاطف مع روزينيور، لأن هذه مشكلة ورثها. كما أن نيتو، البالغ من العمر 25 عامًا، هو في الواقع أحد اللاعبين الأكبر سنًا في ستامفورد بريدج ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبع سنوات، لذا لم يكن لدى البرتغالي أي عذر لتلقيه اثنين من أكثر البطاقات الصفراء غباءً التي يمكن أن تراها.

والنتيجة النهائية هي أن تشيلسي، الذي يعاني من إصابات العديد من لاعبيه، سيخسر أحد أكثر مهاجميه فعالية في المباراة المهمة التي ستقام يوم الأربعاء مع أستون فيلا. لا شك في ذلك: إذا لم يتمكن روزينيور بطريقة ما من السيطرة على لاعبيه، فإن البطاقات الحمراء السخيفة والإيقافات الغبية ستكلف تشيلسي خسارة دوري أبطال أوروبا.