تصاعدت حالة من التوتر داخل نادي برشلونة خلال الساعات الماضية، بعد الانتكاسة المفاجئة التي تعرّض لها النجم البرازيلي رافينيا في العضلة الخلفية، ما أدى إلى غيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأمر الذي أثار غضب المدير الفني الألماني هانزي فليك، وفتح باب التساؤلات حول إدارة البرنامج التأهيلي للاعب داخل الجهاز الطبي للفريق الكتالوني.
فليك مطالب بالتدخل والبرازيلي يشعر بالتهميش.. حالة رافينيا تسوء داخل برشلونة!
- Getty Images Sport
مفاجأة غير سارة
وبحسب ما كشفه برنامج "Qué t’hi jugues" عبر إذاعة "كادينا سير كتالونيا"، فإن فليك كان يُعوّل كثيرًا على رافينيا في الكلاسيكو باعتباره أحد العناصر الأساسية في منظومته الهجومية، مشيرًا إلى أن المدرب يرى في اللاعب البرازيلي أهمية تعادل أدوار بيدري ولامين يامال داخل الفريق، نظرًا لقدرته على الضغط المتقدم، وروحه القتالية العالية، إلى جانب مساهماته الكبيرة في تسجيل وصناعة الأهداف.
لكن المفاجأة كانت في يوم الأربعاء 22 أكتوبر، حين شعر رافينيا بانزعاج عضلي خلال المران، اعتُبر في البداية أمرًا بسيطًا لا يدعو للقلق، قبل أن تتفاقم حالته في اليوم التالي ليتبين أنه تعرض لانتكاسة جزئية في إصابته السابقة في العضلة الخلفية. هذا التطور المفاجئ دفع فليك للدخول في حالة غضب شديدة، حيث توجه بنفسه إلى أخصائيي العلاج الطبيعي بالفريق لمطالبتهم بتفسير واضح حول كيفية حدوث الانتكاسة رغم التزام اللاعب ببرنامجه التأهيلي بشكل كامل.
- instagram/raphinha
غضب آخر!
من جهة أخرى، لم يكن الغضب مقتصرًا على فليك وحده، إذ يعيش رافينيا نفسه حالة من الاستياء الشديد بعد إعلان تشكيلة FIFPRO لأفضل فريق في العالم لعام 2025، والتي خلت من اسمه بشكل أثار الجدل في أوساط الجماهير الكتالونية. التشكيلة ضمّت كلًا من: دوناروما في حراسة المرمى، وثلاثي الدفاع أشرف حكيمي وفيرجيل فان دايك ونونو مينديش، بينما تكون خط الوسط من بيدري وفيتينيا وكول بالمر وجود بيلينجهام، أما الخط الهجومي فضم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ولامين يامال، اللذين احتلّا المركزين الأول والثاني في سباق الكرة الذهبية.
غياب رافينيا عن القائمة اعتبره اللاعب إهانة لإنجازاته خلال الموسم الماضي، حيث عبّر عن غضبه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضًا إحصاءاته المميزة في الموسم المنصرم. فقد تمكن الجناح البرازيلي من تسجيل 34 هدفًا وصناعة 22 تمريرة حاسمة، ليكون مساهمًا مباشرًا في 56 هدفًا مع برشلونة في مختلف البطولات، إضافة إلى كونه الهداف الأول لدوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفًا، إلى جانب فوزه بثلاثة ألقاب محلية مع الفريق الكتالوني.
ورأى اللاعب أن تجاهله في هذه الجوائز يعكس عدم تقدير الجهود التي بذلها طوال العام، خصوصًا أنه كان أحد أبرز صُنّاع الفارق في موسم استثنائي حقق فيه برشلونة نتائج كبيرة محليًا وأوروبيًا، بعدما وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال. وأشارت تقارير صحفية إلى أن رافينيا شعر بأن استبعاده من تشكيلة العام يعود إلى "انطباعات جماهيرية أكثر من كونه تقييمًا فنيًا"، معتبرًا أنه كان يستحق الحضور بجانب أبرز نجوم اللعبة.
- getty
فليك يحاول التهدئة
في المقابل، يحاول فليك تهدئة الأجواء داخل الفريق في ظل تراكم الضغوط الناتجة عن الإصابات المتكررة التي ضربت عناصره الأساسية، مثل بيدري وفرينكي دي يونج ورافينيا وجافي ووروبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو وجوان جارسيا خلال فترات الموسم منذ بدايته. ووفقًا لمصادر داخل النادي، فقد طلب المدرب الألماني من الطاقم الطبي تقريرًا تفصيليًا حول حالة كل لاعب وخطة استعادة الجاهزية البدنية لتجنب تكرار مثل هذه الانتكاسات، خاصة أن برشلونة مقبل على فترة مزدحمة بالمباريات محليًا وأوروبيًا.
وتؤكد بعض الصحف الإسبانية أن رافينيا قد يحتاج إلى أسبوعين إضافيين من الراحة قبل العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية، في انتظار تقييم جديد لحالته بعد الفحوصات القادمة. ويأمل فليك في استعادة خدمات اللاعب قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يتمكن من الاعتماد عليه في مباريات الحسم في دوري الأبطال والدوري الإسباني، خصوصًا أن الفريق يعتمد كثيرًا على انطلاقاته في الجهة اليمنى وسرعته في الضغط الهجومي.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن الغضب المزدوج — من فليك تجاه الجهاز الطبي، ومن رافينيا تجاه استبعاده من الجوائز — يعكس أجواءً متوترة داخل برشلونة خلال الأيام الأخيرة، في وقت يسعى فيه الفريق للحفاظ على توازنه النفسي قبل الدخول في مرحلة مفصلية من الموسم قد تحدد شكل طموحاته في البطولات كافة.
ماذا بعد؟
برشلونة يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، الذي استفاد بأقصى شكل ممكن من حالة الترنح التي ضربت النادي الكتالوني بفعل الإصابات وتذبذب النتائج، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا يطمح رجال المدرب هانزي فليك في تحقيق فوزهم الثالث في 4 مباريات حين يحلون ضيوفًا على كلوب بروج البلجيكي اليوم في المسابقة الأوروبية الأبرز.