علي سمير

لم يتفق مع رونالدو .. رينارد : دوري روشن أضر بالمنتخب وأضعفه وسيناريو ألونسو قد يحدث لي في السعودية

المدرب الفرنسي تطرق إلى العديد من الجوانب الخاصة بمسيرته خاصة في السعودية

خرج هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، من أجل الرد على ما أثير مؤخرًا، حول إمكانية إقالته من منصبه، رابطًا تلك التكهنات بما حدث مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو في ريال مدريد.

الفرنسي سبق أن عمل كمدرب للأخضر في الفترة من 2019 إلى 2023، وقاد الفريق لتقديم مستويات جيدة في كأس العالم بقطر، ونجح في اقتناص الفوز التاريخي على حساب الأرجنتين 2/1 بدور المجموعات.

وبعدها رحل رينارد عن منصبه ليشرف على تدريب منتخب فرنسا للسيدات، قبل العودة من جديد في أكتوبر 2024 لتعويض رحيل روبرتو مانشيني الذي غادر بسبب سوء النتائج.

    كتاب جديد لرينارد

    بمناسبة صدور كتابه "Moi, le foot, l'Afrique" (أنا، كرة القدم، وإفريقيا)، الذي شارك في كتابته مع الصحفي إدوارد جاي، أجرى هيرفي رينارد حواراً مطولاً مع برنامج "Rothen s'enflamme" على إذاعة راديو مونت كارلو مع نجم باريس سان جيرمان السابق جيروم روثن.

    وقال الفرنسي عن سر تأليف هذا الكتاب:"لم أكن مؤيدًا لتلك الفكرة، ولكن لدي صديق طفولة يدعى إدوارد جاي، وهو صحفي في راديو مونت كارلو، كنا نلعب في حديقته ونحن في العاشرة بحقبة "الملحمة الخضراء" في سانت إتيان، وكنا نعيد تمثيل المباريات في الحديقة، لعبنا معًا في "إكس ليبان" قبل رحيلي، وقال لي وقتها أننا يجب أن نؤلف كتابًا، في البداية لم أتحمس وقلت له أنني لم أمت بعد، وبعدها بفترة وافقت من أجله فقط".

    وأوضح مدرب الأخضر:"الكتاب يتحدث عن مسيرتي غير التقليدية، وحاجتي المستمرة لإثبات ذاتي، فزت بكأس إفريقيا مرتين، والآن أنا مدرب لمنتخب السعودية، وهذا الأمر يعود لمن ساعدوني وعلى رأسهم كلود لو روا، كانت لدي أم رائعة كثيرًا والعديد من الأشخاص الذين وقفوا بجواري في هذه المهنة الصعبة".

    شائعات الرحيل عن السعودية

    رينارد قال:"أنباء لا صحة لها، دعنا نتحدث عن تصفيات كأس العالم، روبرتو مانشيني لعب مع الفريق 4 مباريات قبل قدومي، تبقى لي 6، 4 خارج أرضنا ومباراتين على ملعبنا فقط".

    وتابع:"ذهبنا لليابان وأستراليا، تعادلنا ولم نتأهل بشكل مباشر إلى المونديال، في المرة السابقة بمونديال قطر 2022 تصدرنا مجموعتنا، لكن في التصفيات الأخيرة صعدنا عبر الملحق خلف اليابان وأستراليا".

    واستكمل حديثه:"التأهل بطريقة غير مباشرة تسبب في بعض الاضطرابات، ظهرت محاولات لإجباري على الرحيل والعودة إلى بيتي لأن البعض ظن أنني لم أحقق الهدف المطلوب مني، رغم صعودنا عبر الملحق".

    وأوضح:"لعبنا ضد إندونيسيا التي تمتلك لاعبين من أصل هولندي مثل فيردونك لاعب ليل، والمنتخب العراقي، ونجحنا في الوصول لكأس العالم في النهاية".

  • التشبيه مع حالة ألونسو

    رينارد استدعى ما حدث مع تشابي ألونسو في ريال مدريد ورحيله المفاجىء قائلًا:"الانتقادات مستمرة أي كان، البعض لم يتذكر وضع الفريق قبل عودتي، لكن هذه كرة القدم، ننسى بسرعة ومهنتنا لا يوجد بها أي شيء مضمون".

    وأضاف:"يمكن أن تستيقظ يومًا ما من نومك وتتلقى مكالمة لإخبارك بقرار رحيلك، هذا يحدث للجميع، رأينا رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد، وستيفان لو مينيان في ميتز، كل شيء وارد في هذه الوظيفة".

    وواصل تصريحاته:"لماذا قام موناكو بتغيير مدربه؟ إدارة النادي فقط هي من تعرف السر وراء هذا القرار، نحن نرى الأمور من الخارج بدافع حبنا لكرة القدم وشغفنا فقط، ولكن هناك تلاعبات إعلامية تحدث وهي جزء من اللعبة بشكل عام".

    مستوى الدوري السعودي وما قاله رونالدو

    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سبق أن أشاد بمستوى دوري روشن، قائلًا إنه يتفوق على نظيره الفرنسي بسبب حجم المنافسة على لقب البطولة.

    وفي هذا السياق رد رينارد:"الدوري السعودي مستواه جيد، لدينا 5 - 6 أندية قوية للغاية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية، تلك الفرق يمكنها المنافسة في أوروبا، ولكن يجب أن نتحدث عن الأمور ببعض الموضوعية".

    وتابع:"الدوري السعودي لا يعادل الفرنسي في المجمل، لا يوجد تجانس ، المشكلة التي تواجهني كمدرب للمنتخب الأول في البلاد، هي أن اللاعبين بفريقي يشاركون بشكل أقل لوجود 10 محترفين أجانب".

    وأنهى تصريحاته:"إنها مشكلة ضخمة جدًا للمنتخب السعودي، تحدثت عنها في 2019، الفريق أصبح أضعف فنيًا مما كان عليه في 2022، لهذا السبب قد يبدأ اللاعبون المونديال بصورة مميزة في المباراة الأولى، ولكنهم سيفقدون النسق في الثانية والثالثة لعدم وجود حساسية المنافسة".

    وفي سياق منفصل أكد رينارد أنه لن يعود إلى الدوري الفرنسي أبدًا، بعدما أهدر فرصته في سوشو وليل، خاصة الأخير الذي أقيل من تدريبه بعد 13 مباراة وكان في المركز السادس عشر بالدوري.

    وأشار إلى أنه لا يريد العمل كمدرب للأندية في فرنسا، حيث يفضل المنتخبات أو تطوير اللاعبين الشباب في إفريقيا، مستبعدًا تدريبه لمنتخب الديوك الأول لإيمانه بوجود من هم أفضل منه.

