كأس إفريقيا 2025 - فيديو | "اعتبرنا إعلام إنجليزي" .. محمد صلاح يرد على محاولة "استفزاز فاشلة" بعد فوز مصر أمام بنين

بالأمس، التقى المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، بنظيره البنيني، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة على أراضي المملكة المغربية.

ونجح الفراعنة في اقتناص الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، بعدما امتدت المباراة للشوطين الإضافيين، على إثر التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي.

التهديف في اللقاء افتتحه مروان عطية بتسديدة من خارج الـ18 في الدقيقة 69، لكن البديل جوديل دوسو الذي شارك اضطراريًا بعد مرور نصف ساعة من المباراة نظرًا لإصابة زميله أيجون توسين، نجح في اقتناص التعادل في الدقيقة 83، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

التقدم للفراعنة من جديد لم يتأخر كثيرًا فبالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول الإضافي، أضاف المدافع ياسر إبراهيم الهدف الثاني، قبل أن يؤمن محمد صلاح العبور بهدف ثالث في الدقيقة 4+120.

بهذا الفوز ينتظر المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في دور الـ8، الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.