أحمد فرهود

كأس آسيا تحت 23 عامًا | "الكرة سكنت الشباك أثناء احتفاله بالتصدي لركلة جزاء" .. حارس الأردن يدخل التاريخ من أغرب أبوابه

لقطة ستدخل "غرائب وطرائف" كرة القدم عبر التاريخ..

شهدت بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في المملكة العربية السعودية؛ واحدة من "أغرب اللقطات" في تاريخ كرة القدم، على الإطلاق.

هذه اللقطة الغريبة حدثت في مباراة المنتخب الأردني ضد نظيره الياباني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

    منتخب الأردن سقط أمام نظيره الياباني، مساء اليوم الجمعة؛ ليودع بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، من دور ربع النهائي.

    وتقدّم المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، عن طريق نجمه علي العزيزة في الدقيقة 30؛ قبل أن يُعادل اليابانيون النتيجة (1-1)، بواسطة شوسوكي فورويا في الدقيقة 50.

    ولجأ المنتخبان إلى "ركلات الجزاء الترجيحية"؛ بعدما استمر التعادل سائدًا، حتى نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

    وفي النهاية.. فاز المنتخب الياباني (4-2) بـ"ركلات الجزاء"، ضد منتخب الأردن تحت 23 عامًا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي بشكلٍ رسمي.

  • حارس الأردن "ضحية" واحدة من أغرب اللقطات في التاريخ

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شهدت "ركلات الجزاء" بين منتخبي الأردن واليابان، في دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؛ اللقطة الغريبة التي أشرنا إليها، في السطور الماضية.

    الحارس الأردني عبدالرحمن سليمان، نجح في التصدي لـ"الركلة الجزائية الثانية" للمنتخب الياباني؛ ليذهب للاحتفال بذلك.

    لكن المفاجأة الغريبة؛ هي أنه أثناء احتفال سليمان بتصديه، التفت الكرة في السماء ثم سكنت الشباك الأردنية.

    وتم احتساب هذه "الركلة الجزائية" - وفقًا للوائح والقوانين -، طالما أن الكرة لم تخرج من المستطيل الأخضر قبل أن تسكن الشباك؛ لتلعب هذه اللقطة الغريبة، دورًا كبيرًا في إسقاط الأردن بالبطولة الآسيوية.

  • FBL-ASIA-AFC-U23-JPN-UZBAFP

    مشوار منتخبي الأردن واليابان في كأس آسيا تحت 23 عامًا

    قدّم منتخبا الأردن واليابان بطولة جيدة، في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؛ والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

    وحل منتخب الأردن "وصيفًا" للمجموعة الأولى؛ والتي ضمت كل من السعودية، إلى جانب فيتنام وقيرغيزستان.

    وجمع "النشامي" 6 نقاط، خلال مشواره في المجموعة الأولى؛ بعدما خسر من فيتنام، وفاز على السعودية وقيرغيزستان.

    ومن ناحيته.. تصدر المنتخب الياباني "المجموعة الثانية"، من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؛ بجمعه العلامة الكاملة 9 نقاط، بالفوز على الإمارات وقطر وسوريا.

    وبالدور ربع النهائي؛ نجح المنتخب الياباني في تجاوز عقبة الأردن بـ"ركلات الترجيح"، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

  • مباريات ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

    دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، انطلق مساء اليوم الجمعة؛ حيث أصبح المنتخب الياباني أول المُتأهلين إلى المربع الذهبي، بشكلٍ رسمي.

    ويلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره الفيتنامي حاليًا؛ في ثاني مباريات ربع النهائي، للبطولة الآسيوية.

    بينما يشهد يوم الغد السبت، آخر مباراتين في هذا الدور؛ حيث تجمع الأولى بين أوزباكستان والصين، والثانية بين أستراليا وكوريا الجنوبية.

