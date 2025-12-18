كأس العرب 2025 - عين على الحكم | "ضربة جزاء وهدف ملغي وآخر محتسب" .. نهائي المغرب والأردن يشتعل بين الظلم والعدالة

شهدت قمة المغرب والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.
قطر استضافت بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت في الأول من ديسمبر الجاري، وحتى مساء يوم 18 من نفس الشهر.
وفي هذا السياق.. احتسب الحكم السويدي جلين نيبيرج، الذي أدار قمة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب "فيفا 2025"، ركلة جزاء لمصلحة النشامي؛ وذلك في الدقيقة 65.
نيبيرج احتسب "الركلة الجزائية" للمنتخب الأردني؛ بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، حيث شاهد اللقطة بنفسه.
وبعد مشاهدة اللقطة.. وجد الحكم السويدي أن يد النجم المغربي أشرف المهديوي؛ كانت في وضع تشريحي غير طبيعي، عندما لمست الكرة داخل منطقة الـ18.
وبناء على ذلك.. تم اعتبار أن لمسة اليد جاءت نتيجة إهمال المهديوي، وليست بشكلٍ غير مقصود؛ وبالتالي احتساب "الركلة الجزائية"، الذي سجل منها علي علوان التقدم للأردن (2-1).
لم تنتهِ الإثارة التحكيمية عند ما سبق.. تقنية الفيديو "فار" أنقذت المنتخب المغربي ضد الأردن، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".
وتدخلت تقنية الفيديو لتصحيح قرار الحكم السويدي جلين نيبيرج، الذي ألغى هدفًا للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 87.
نيبيرج ألغى هدف حمدالله، بداعي تواجده في منطقة التسلل؛ قبل أن يقوم حكام تقنية الفيديو، بمراجعة اللعبة.
وبعد مراجعة استمرت لمدة دقيقة تقريبًا، تم التأكد من أن حمدالله لم يكن متسللًا؛ ليتم احتساب الهدف المغربي في شباك الأردن، والذي أعلن عن التعادل (2-2) في الوقت القاتل.
وعندما ظن الجميع أن الإثارة التحكيمية انتهت هُنا، في مباراة المغرب والأردن ضمن نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ شاهدنا لقطتين مثيرتين في ثواني معدودة، أحدهما للمغرب وأخرى للأردن.
نعم.. في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، سقط الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الـ18 للأردن؛ وسط مطالبات باحتساب "ركلة جزاء".
وبعدما انقطعت الكرة من المغرب في لعبة حمدالله؛ شاهدنا هجمة مرتدة للمنتخب الأردني، انتهت بسقوط علي علوان داخل منطقة الـ18 لأسود الأطلس.
والإعادات أثبتت أن مدافع الأردن لمس قدم حمدالله بالفعل، في اللعبة التي سقط فيها داخل منطقة الـ18؛ إلا أن الهداف المغربي كان يستطيع أن يكمل بشكلٍ طبيعي، ولكنه رمى نفسه على الأرض.
وهُنا.. قرر الحكم السويدي جلين نيبيرج، عدم احتساب أي قرار لحمدالله؛ بينما وجد أن لعبة علوان في المقابل، ملامسة طبيعية بينه والحارس المغربي.
ومع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، من قمة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ وجدنا حلقة جديدة من الإثارة التحكيمية، بقيادة جلين نيبيرج.
وسجل مهند أبو طه، نجم منتخب الأردن، هدفًا من تسديدة رائعة؛ وأخذ يحتفل بشكلٍ جنوني، خاصة أنه أعلن عند تقدم النشامي (3-2) على المغرب.
إلا أن نيبيرج عاد وألغى الهدف، بعد الاستماع إلى مساعديه في تقنية الفيديو "فار"؛ بحجة وجود لمسة يد على أبو طه، في بداية اللعب.
واعترض نجوم المنتخب الأردني، معتبرين أن الهدف صحيح ولا يوجد لمسة يد؛ على حسب رأيهم بالطبع.
منتخب الأردن الأول لكرة القدم وصل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد تصدر "المجموعة الثالثة".
وحقق المنتخب الأردني العلامة الكاملة "9 نقاط"، في دور المجموعات من البطولة العربية؛ بعد الفوز على كل من الإمارات، الكويت ومصر.
وفي دور ربع النهائي من كأس العرب 2025؛ تخطى المنتخب الأردني نظيره العراقي (1-0)، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على السعودية في المربع الذهبي.
أما منتخب المغرب الذي يشارك بـ"الفريق الثاني" في البطولة العربية؛ فقد تأهل إلى ربع النهائي بعد "تصدر" المجموعة الثانية، التي ضمت السعودية وعُمان وجزر القمر.
وفاز أسود الأطلس على جزر القمر (3-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل التعادل سلبيًا (0-0) مع عُمان، في الأسبوع الثاني.
ومن ثم.. انتصر المغرب (1-0) على المنتخب السعودي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات؛ ليضمن الصدارة بشكلٍ رسمي، برصيد 7 نقاط.
وتغلب المنتخب المغربي (1-0) على نظيره السوري، في دور الـ8 من مسابقة كأس العرب؛ قبل أن ينتصر بثلاثية نظيفة على الإمارات، في المربع الذهبي.
بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، أُقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.
وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين
* المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.
* المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.
وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.
ومن المنتخبات سالفة الذكر.. تأهل كل من المغرب والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".
وتجاوز المغرب والأردن عقبة المربع الذهبي؛ ليضربا موعدًا ناريًا ضد بعضهما البعض، في المباراة النهائية.
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.