كأس العرب 2025 - عين على الحكم | "ضربة جزاء وهدف ملغي وآخر محتسب" .. نهائي المغرب والأردن يشتعل بين الظلم والعدالة

وفي هذا السياق.. احتسب الحكم السويدي جلين نيبيرج، الذي أدار قمة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب "فيفا 2025"، ركلة جزاء لمصلحة النشامي؛ وذلك في الدقيقة 65.

نيبيرج احتسب "الركلة الجزائية" للمنتخب الأردني؛ بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، حيث شاهد اللقطة بنفسه.

وبعد مشاهدة اللقطة.. وجد الحكم السويدي أن يد النجم المغربي أشرف المهديوي؛ كانت في وضع تشريحي غير طبيعي، عندما لمست الكرة داخل منطقة الـ18.

وبناء على ذلك.. تم اعتبار أن لمسة اليد جاءت نتيجة إهمال المهديوي، وليست بشكلٍ غير مقصود؛ وبالتالي احتساب "الركلة الجزائية"، الذي سجل منها علي علوان التقدم للأردن (2-1).