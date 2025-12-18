saudi arabia vs UAE arab cup 2025social gfx
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | بعد الإلغاء للظروف القهرية .. فيفا يعلن الفائز بـ"المركز الثالث" بين المنتخب السعودي والإمارات ومصير الجوائز المالية

جدل كبير صاحب إلغاء مباراة السعودية والإمارات..

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا؛ بعد إلغاء مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الإماراتي، في بطولة كأس العرب 2025.

مباراة السعودية والإمارات، ضمن منافسات تحديد "المركزين الثالث والرابع" في بطولة كأس العرب، لُعِبت عصر اليوم الخميس؛ قبل أن يتم إلغاؤها بشكلٍ رسمي، عقب نهاية الشوط الأول.

    تفاصيل إلغاء مباراة السعودية والإمارات

    شهد الشوط الأول من مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي، ضمن منافسات تحديد "المركزين الثالث والرابع" ببطولة كأس العرب 2025، أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول.

    ودخل نجوم المنتخبين إلى غرفة تبديل الملابس، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي؛ وسط محاولات من العاملين، لتجفيف أرضية الملعب من المياه.

    وبعد فترة طويلة من إعلان إيقاف المباراة، وتأجيل انطلاق الشوط الثاني من المباراة؛ نجح العاملون في تجفيف أرضية الملعب بالفعل، وسط أنباء عن موافقة الحكم لاستكمال مجريات اللعب.

    وقيل وقتها أيضًا إن الفرنسي هيرفي رينارد والروماني كوزمين أولاريو، المديرين الفنيين للسعودية والإمارات على التوالي، إلى جانب عدد من اللاعبين؛ يرفضون خوض الشوط الثاني، خوفًا على سلامتهم.

    وبالفعل.. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في النهاية، قرارًا بإلغاء مباراة السعودية والإمارات؛ دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، وقتها.

  • قرار "فيفا" بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025

    وبعد ساعات قليلة من إلغاء مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي، ضمن منافسات تحديد "المركزين الثالث والرابع" ببطولة كأس العرب 2025؛ ها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتخذ قرارًا رسميًا جديدًا.

    "فيفا" قرر اعتبار المباراة منتهية بالتعادل السلبي (0-0)، دون وجود فائز أو خاسر؛ وبالتالي يُقسم "المركز الثالث" بين منتخبي السعودية والإمارات.

    أيضًا.. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة لـ"المركزين الثالث والرابع"، على أن تُوزع بالتساوي بين المنتخبين.

    كيف وصل منتخبي السعودية والإمارات إلى مباراة المركز الثالث؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، خاض ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" المجموعة الثانية، خلف المغرب "المتصدر".

    المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب.

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان وجزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب، ليحتل "الوصافة".

    وبدور ربع النهائي، تجاوز الأخضر نظيره الفلسطيني بهدفين لواحد؛ قبل أن يسقط أمام الأردن (0-1)، في المربع الذهبي. 

    أما منتخب الإمارات الأول لكرة القدم حل وصيفًا لـ"المجموعة الثالثة"؛ والتي ضمت كل من مصر، الأردن والكويت.

    وتعرض المنتخب الإماراتي للهزيمة ضد الأردن؛ قبل أن يتعادل مع مصر، ثم يفوز على الكويت.

    وخلال دور ربع النهائي.. تخطى الإماراتيون، المنتخب الجزائري "حامل اللقب"؛ بالفوز عليه بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

    لكن في نصف النهائي؛ سقط الإماراتيون في فخ الهزيمة (0-3) ضد المغرب، ليذهبوا لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام السعودية - والتم تم إلغاؤها رسميًا -.

    مجموعات كأس العرب "فيفا 2025" في قطر.. وحتى التتويج باللقب!

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، أُقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    ومن المنتخبات سالفة الذكر.. تأهل كل من المغرب والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وتجاوز المغرب والأردن عقبة المربع الذهبي؛ ليضربا موعدًا ناريًا ضد بعضهما البعض في المباراة النهائية، والتي حسمها أسود الأطلس لصالحهم.

