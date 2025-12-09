Abdulkarim Al Shemaly Sultan Al EneziGOAL AR
كأس العرب 2025 | "تعرضنا لمهزلة رياضية وأخلاقية" .. محلل كويتي يفتح النار على لاعب منتخب بلاده ويؤكد: فتوة في باب الحارة!

تصرف لاعب الكويت أثار غضب الكثيرين..

فتح المحلل الرياضي الكويتي عبدالكريم الشمالي، النار على أحد نجوم منتخبه الوطني؛ بعد أحداث مواجهة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب الكويت خسر (1-3) أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. ودع الكويتيون البطولة العربية بشكلٍ رسمي؛ بينما تأهل الإماراتيون إلى ربع النهائي، في "المركز الثاني" عن المجموعة الثالثة.

وتواجد منتخبا الكويت والإمارات في "المجموعة الثالثة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من مصر والأردن.

    ماذا حدث في مباراة منتخب الكويت ضد نظيره الإماراتي؟

    شهدت الدقيقة 53 من مباراة منتخب الكويت ضد نظيره الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ لقطة غير رياضية.

    بطل هذه اللقطة؛ هو لاعب المنتخب الكويتي سلطان العنزي، الذي تحصل على كارت أحمر مباشر ضد الإمارات.

    طرد العنزي جاء بعد اعتدائه بـ"الضرب" على يحيى الغساني، نجم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم؛ بشكلٍ غريب.

    وضرب اللاعب الكويتي نظيره الإماراتي، على مستوى الرقبة؛ ما أدى إلى سقوط الغساني على أرضية الملعب، متألمًا.

  • محلل كويتي يصف لاعب منتخب بلاده بـ"فتوة في باب الحارة"

    ومن ناحيته.. وصف المحلل الرياضي الكويتي عبدالكريم الشمالي المُلقب بـ"كيمو"، لاعب المنتخب الوطني سلطان العنزي؛ بالفتوة في باب الحارة.

    كيمو قال في تصريحات مع "شاشا سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء؛ وهو منفعلًا للغاية: "ما فعله العنزي ضد اللاعب الإماراتي يحيى الغساني؛ هو خروج عن الأخلاق الكويتية، والروح الرياضية والتقارب العربي".

    وأضاف كيمو: "نحن اليوم في الكويت؛ تعرضنا لمهزلة رياضية وأخلاقية.. العنزي يظن نفسه فتوة في باب الحارة".

    واعتبر المحلل الرياضي الكويتي أن هذا اللاعب، ليس لديه شعور بالوطنية؛ حيث كان لا يزال لدى المنتخب أملًا، في التأهُل إلى ربع نهائي البطولة العربية.

  • "رئيس الاتحاد الكويتي يدلع لاعبي المنتخب الوطني"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المحلل الرياضي الكويتي عبدالكريم الشمالي المُلقب بـ"كيمو"، شنّ هجومًا عنيفًا على اتحاد الكرة المحلي في بلاده، ورئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح.

    واتهم كيمو الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بما وصفه بـ"تدليع" نجوم المنتخب الوطني؛ وهو ما جعل اللاعب سلطان العنزي، يقوم بتصرفه - سالف الذكر - ضد النجم الإماراتي يحيى الغساني.

    وأنهى المحلل الرياضي الكويتي تصريحاته الغاضبة؛ بالقول: "عندما يسمع لاعب ما تصريحات من رئيس اتحاده، بأنه سيكافئ لاعب تم طرده لدفاعه عن زملائه؛ فمن الطبيعي أن نشهد مثل هذه التصرفات".

  • Kuwait - UAE UAEFNT (X) Kuwait (X)

    منتخب الكويت يودع كأس العرب.. والإمارات في مواجهة ضد الجزائر

    منتخب الكويت الأول لكرة القدم ودع بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، من دور المجموعات؛ كما ذكرنا.

    واحتل الكويتيون "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة فقط؛ وذلك بتعادل وهزيمتين من 3 مباريات.

    ومن ناحيته.. تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم إلى دور ربع النهائي من البطولة العربية؛ باحتلاله "المركز الثاني" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط.

    وجاء الإماراتيون في "المركز الثاني"؛ خلف منتخب الأردن "المتصدر" بـ9 نقاط، ومتقدمين على مصر "الثالثة" بنقطتين.

    وسيضرب منتخب الإمارات موعدًا ناريًا أمام نظيره الجزائري، في ربع نهائي كأس العرب 2025؛ بينما سيتواجه الأردن مع العراق.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي الكويت والإمارات في "المجموعة الثالثة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من مصر والأردن.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

