كأس العرب 2025 | منتقدًا طريقة جمهور المنتخب السعودي .. نجم المغرب: هزمناكم من قبل ولم نفعل مثلما فعلتم معنا!

المنتخبان السعودي والمغربي يلتقيان اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.

ويدخل الصقور الخضر المباراة متصدرين جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، إذ حققوا الفوز في أول مباراتين أمام عمان وجزر القمر.

فيما يحل أسود الأطلس في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، حصدوها من الفوز أمام جزر القمر والتعادل أمام عمان.