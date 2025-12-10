كأس العرب 2025 | المصائب تتوالى على المنتخب السعودي قبل ربع النهائي .. استبعاد نجم النصر للإصابة

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضربة جديدة؛ وذلك قبل مواجهة نظيره الفلسطيني، في ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

دولة قطر تستضيف بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت في الأول من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر.

وتنطلق منافسات ربع النهائي غدًا الخميس؛ حيث سيلتقي المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، على أن يضرب المغرب موعدًا مع سوريا.