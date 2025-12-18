كأس العرب 2025 | "ربي عوضني عن السنوات العجاف" .. رسالة قديمة تثبت أن عبدالرزاق حمدالله "قول وفعل" على طريقة كريم بنزيما

النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لم يقدّم أي شيء يُذكر، في بداية بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي استضافتها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وشارك حمدالله في 16 دقيقة فقط - وسط مستوى فني ضعيف -؛ وذلك خلال فوز المغرب (3-1) على جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وزاد النجم المغربي الطين بلة؛ عندما تحصل على "كارت أحمر" مجاني، في مباراة منتخب بلاده ضد عُمان.

هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب؛ حيث غاب حمدالله على إثرها، للقاءين متتاليين.

المباراتان اللتين غاب عنهما حمدالله بسبب الطرد؛ كانتا ضد السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأمام سوريا في ربع النهائي.

لذلك.. ردد الكثيرون أن هذه هي نهاية عبدالرزاق حمدالله، خاصة مع المنتخب المغربي؛ ليفاجئ اللاعب الجميع، عندما عاد كـ"بديل" ضد الإمارات العربية المتحدة.

المغرب انتصر (3-0) ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي لهذه البطولة الرائعة.

وشارك حمدالله في آخر 16 دقيقة، خلال مواجهة الإمارات؛ حيث قدّم كل شيء في كرة القدم، مع تسجيله هدفين.

ومرة خرى.. نزل حمدالله "بديلًا" في نهائي المغرب والأردن، عندما كان أسود الأطلس خاسرًا (1-2)؛ ليسجل هدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة 87، قبل أن يُحرز هدف الانتصار والتتويج باللقب في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.