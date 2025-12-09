Ammar Taifour Sudan Ali Madan Bahrain Arab cup 2025GOAL AR
أحمد فرهود

طرائف كأس العرب 2025 | أغرب هدية رفضتها البحرين .. تصرف ساذج كاد يفاجئ السودان بـ"هدف ذاتي" لولا يقظة الحارس!

لقطة تثير الجدل في مباراة البحرين والسودان بكأس العرب 2025..

شهدت مباراة منتخبي البحرين والسودان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العرب "فيفا 2025"؛ واحدة من غرائب وطرائف هذه البطولة، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

ويواجه منتخب البحرين نظيره السوداني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخبا البحرين والسودان في "المجموعة الرابعة" من البطولة العربية؛ إلى جانب كل من الجزائر والعراق.

  • لقطة سودانية من غرائب وطرائف بطولة كأس العرب 2025

    وفي هذا السياق.. كاد أن يسجل اللاعب السوداني عمار طيفور، هدفًا غريبًا في شباك منتخب بلاده، خلال المواجهة ضد البحرين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    طيفور قطع الكرة من أحد لاعبي البحرين، قبل أن يدخل منطقة الـ18 لمنتخب بلاده السودان؛ ليقوم بتسديدة غريبة صوب مرماه.

    هذه التسديدة الغريبة كادت أن تسفر عن هدفٍ بـ"الخطأ"؛ لولا تألق الحارس السوداني محمد النور أبوجا، الذي دافع عن مرماه بشكلٍ رائع.

    • إعلان

  • نجم البحرين يرفض الهدية السودانية بـ"تسديدة غريبة"!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم البحريني علي مدن أكمل هذه اللقطة الغريبة والطريفة - سالفة الذكر -؛ وذلك في المواجهة ضد السودان، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    مدن وجد الكرة أمامه؛ بعد أن تصدى الحارس السوداني محمد النور أبوجا ببراعة، للتسديدة الخاطئة من زميله عمار طيفور.

    أي أن أبوجا أبعد الكرة بيده، ولكنها عادت إلى مدن؛ الذي كان يقف والمرمى السوداني خاليًا تمامًا، مع إمكانية تسجيل الهدف الأول في المباراة وقتها.

    إلا أن النجم البحريني سدد هذه الكرة بغرابة شديدة؛ ليضعها خارج الـ3 خشبات تمامًا، بدلًا من الشباك الخالية.

  • لقطة ثنائي السودان والبحرين ليست الأولى من نوعها!

    المثير في الأمر أن لقطة عمار طيفور وعلي مدن، ثنائي منتخبي السودان والبحرين على التوالي، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ ليست الأولى من نوعها، في هذه النسخة.

    على سبيل المثال.. في نفس المجموعة الرابعة؛ سجل الحارس البحريني إبراهيم لطف الله هدفًا بالخطأ في مرماه، خلال مواجهة منتخب العراق في الجولة الأولى.

    وقتها..  شنّ منتخب العراق الأول لكرة القدم هجمة خطيرة من الجانب الأيسر، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة ضد البحرين؛ وذلك بواسطة الجناح الشاب المُتألق علي جاسم.

    وأرسل جاسم عرضية مُتقنة على رأس زميله أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق؛ الذي كان يتواجد داخل منطقة الـ18 البحرينية.

    ومن ناحيته.. سدد حسين الكرة بقوة صوب المرمى البحريني؛ حيث يتواجد الحارس لطف الله، بين الـ3 خشبات.

    لطف الله نجح في التصدي للكرة في البداية؛ قبل أن تصطدم في جسده ثم يحولها بقدمه داخل الشباك البحرينية، دون قصد بالطبع.

    وسقط حارس مرمى منتخب البحرين على الأرض مُتألمًا؛ وذلك بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة، في هذه اللقطة الغريبة.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي البحرين والسودان في "المجموعة الرابعة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والعراق.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

كأس أمم إفريقيا
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
السودان crest
السودان
السودان
0