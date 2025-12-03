وفي هذا السياق.. شنّ منتخب العراق الأول لكرة القدم هجمة خطيرة من الجانب الأيسر، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة ضد البحرين؛ وذلك بواسطة الجناح الشاب المُتألق علي جاسم.

وأرسل جاسم عرضية مُتقنة على رأس زميله أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق؛ الذي كان يتواجد داخل منطقة الـ18 البحرينية.

ومن ناحيته.. سدد حسين الكرة بقوة صوب المرمى البحريني؛ حيث يتواجد الحارس إبراهيم لطف الله، بين الـ3 خشبات.

لطف الله نجح في التصدي للكرة في البداية؛ قبل أن تصطدم في جسده ثم يحولها بقدمه داخل الشباك البحرينية، دون قصد بالطبع.

المهم.. أن الهدف العراقي الأول في الشباك البحرينية؛ جاء بشكلٍ غريب للغاية، وباسم لطف الله بـ"الخطأ في مرماه".

وسقط حارس مرمى منتخب البحرين على الأرض مُتألمًا؛ وذلك بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة، في هذه اللقطة الغريبة.