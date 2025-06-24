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SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

مشهد غريب ولكنه ليس الأول في كأس العالم للأندية 2025! .. دكة بدلاء بايرن ميونخ "خالية" ضد بنفيكا

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غرائب كأس العالم للأندية تتواصل..

اتخذ مسؤولو نادي بايرن ميونخ، قرارًا مثيرًا خلال مواجهة بنفيكا، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

بايرن ميونخ خسر (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

ويتواجد عملاقا ألمانيا والبرتغال في "المجموعة الثالثة"، بالنسخة الحالية من مونديال الأندية؛ إلى جانب كل من بوكا جونيورز، وأوكلاند سيتي.

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