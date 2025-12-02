"كأس العالم لن يكون محطته الأخيرة مع البرتغال" .. زميل رونالدو السابق: لا يقول ذلك، لكنه يُريد الفوز بالمونديال!

رونالدو هو أيضا في طريقه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية. وبالنظر إلى مسيرته حتى الآن، فليس من المستبعد أن يصل إلى هذا الرقم القياسي في كأس العالم 2026 - وربما حتى في المباراة النهائية.

عندما سُئل براون عما إذا كان هذا السيناريو مكتوبًا في النجوم، قال: "ربما يكون كذلك! لو أخبرته أنه سيصل إلى هذا الرقم عندما يقترب من التقاعد، لربما كان سيقول "لست متأكدًا". فكر في عدد السنوات التي سيستغرقها ذلك، وعدد الأهداف في كل موسم. سيكون ذلك أمرًا لا يصدق. هناك شخص واحد فقط يمكنه فعل ذلك الآن، وهو هو. ادعى بيليه ذلك، لكن كل ذلك سيتم توثيقه. يومًا ما ستتمكن من مشاهدة فيلم مدته ثلاث ساعات يظهر فيه وهو يسجل كل أهدافه - لأن ذلك هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر!

"فوزه بكأس العالم سيكون بمثابة تتويج للإنجاز. سيكون الأمر صعبًا، لكنهم سيكونون أحد الفرق المرشحة للفوز. سيكون ذلك حلمًا يتحقق، أن تكون قد فزت بكل مسابقة يمكن أن تتخيلها عندما تلعب على أعلى مستوى".

ستجرى قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة. سيكتشف رونالدو وزملاؤه منافسيهم في مرحلة المجموعات، مع تحديد المسار الذي يؤدي إلى المجد النهائي في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 19 يوليو 2026.