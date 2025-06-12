كأس العالم للأندية 2025: تعرف على القوائم الرسمية لجميع الفرق المشاركة في البطولة

نتعرف في هذا التقرير على قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين شهري يونيو ويوليو 2025...

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة في الخامس عشر من يونيو حتى الثالث عشر من يوليو 2025، والتي يتوقع الكثير أن تكون نسخة مميزة وبها الكثير من الإثارة داخل وخارج الملعب.

سنكون على موعد مع انطلاق مونديال الأندية بحلته الجديدة والتي ستشهد مشاركة 32 فريقًا كل أربع سنوات، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

ومع وجود جوائز مالية ضخمة، سيسعى كل فريق لتحقيق اللقب والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، متسلحًا بأفضل اللاعبين، في عالم الساحرة المستديرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير نستعرض معًا قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.