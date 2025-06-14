أهمهم كافاني ولاعب الهلال .. نجوم سابقون في أوروبا يلعبون كأس العالم للأندية بقمصان خارج القارة العجوز

بعد مغادرتهم الدوري الإيطالي أو أوروبا، واصلوا مسيرتهم الاحترافية: والآن يشاركون في كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية

هناك تباين في الآراء حول بطولة كأس العالم للأندية، البعض يشكك في جديتها والبعض الآخر يعتبرها بالغة الأهمية، ربما للسبب الأوضح للجميع وهو الأرباح المالية التي تصل إلى مليار دولار بشكل مجمع.

البطولة التي ستقام في يونيو ويوليو في الولايات المتحدة هي فرصة لمشاهدة نجومك المفضلين وهم يلعبون في الصيف، وكذلك لاكتشاف لاعبين جدد من جميع أنحاء العالم ومشاهدة نجوم سابقين في الدوريات الكبرى الذين حققوا نجاحات متفاوتة.

الحديث هنا سيكون عن الدوري الإيطالي، والنجوم الذين لعبوا هناك لعدة مواسم ويشاركون في كأس العالم مع فرق من أمريكا الجنوبية وآسيا. بعد أن اختفوا من رادار كرة القدم الأوروبية، ها هم يعودون مرة أخرى إلى جماهيرهم القديمة..