"لا تخاطروا وكأس العالم هو الأهم!".. طبيب إسباني يحذر من استعجال عودة كيليان مبابي إلى ريال مدريد

وتكتسب هذه الإصابة أهمية إضافية كونها الخامسة للاعب خلال العام الحالي، في وقتٍ لفت فيه ريبول إلى أن اللاعب غاب خلال شهر واحد فقط لمدة 25 يومًا في مناسبتين مختلفتين بسبب مشاكل في الكاحل الأيمن. كما أشار إلى أنه غاب عن مواجهة مانشستر سيتي بعد الإعلان عن إصابة عضلية قبل اللقاء بثلاثة أيام، قبل أن يعود ويشارك في مباريات متتالية أمام ألافيس وتالافيرا في كأس الملك وإشبيلية، جامعًا نحو 280 دقيقة لعب في فترة قصيرة.
وخلال الحصة التدريبية المفتوحة يوم 30 ديسمبر، اضطر اللاعب لمغادرة الملعب دون تدخل أو احتكاك واضح، بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى، ما أثار علامات استفهام حول مدى الجاهزية البدنية والتدرج في عودته للمشاركة. وفي هذا السياق، أبدى ريبول دهشته من المخاطرة بإشراكه في مباراة بكأس الملك، معتبرًا أن تتابع المباريات المكثف قد يكون أحد العوامل المؤثرة.