Goal.com
مباشر
FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

كاي هافرتز يعاني من إصابة أخرى مع استمرار الموسم الكابوسي لمهاجم أرسنال الذي يعاني من مشاكل لياقية

مهاجم أرسنال كاي هافرتز سيغيب عن الملاعب لفترة أخرى بعد تعرضه لإصابة. غاب اللاعب الدولي الألماني عن معظم موسم 2025-26 حتى الآن بسبب مشاكل بدنية مختلفة، ومن المتوقع الآن أن يغيب عن عدة مباريات أخرى، بما في ذلك ديربي شمال لندن ضد توتنهام هوتسبير في نهاية الأسبوع المقبل، بسبب مشكلة جديدة.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    موسم هافرتز المتعثر حتى الآن

    أنهى هافرتز موسم 2024-25 وهو يتعافى من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم. ثم تعرض لإصابة في الركبة بعد أسبوع واحد فقط من بداية موسم 2025-26 وقضى الأشهر الأربعة والنصف التالية في غرفة العلاج، قبل أن يعود في النصف الأول من شهر يناير.

    على الرغم من أن ميكيل أرتيتا شدد على ضرورة إعادة هافرتز إلى الملاعب تدريجياً بعد غياب طويل، إلا أن الألماني تعرض لمشكلة جديدة.

    • إعلان

  • المزيد من المباريات التي سيغيب عنها هافرتز

    وفقًا لموقع The Athletic، تعرض هافرتز لإصابة عضلية. ولم يتم تحديد ما إذا كان قد تعرض لهذه الإصابة أثناء التدريبات أم خلال الفوز 3-0 على سندرلاند في نهاية الأسبوع.

    من المرجح أن يغيب هافرتز عن مباريات أرسنال ضد برينتفورد يوم الخميس المقبل، وويجان أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، وولفز يوم الأربعاء المقبل، ثم ديربي شمال لندن خارج أرضه ضد توتنهام يوم الأحد المقبل.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    آخر أخبار إصابة أرتاتا قبل رحلة برينتفورد

    لم يذكر أرتاتا اسم هافرتز ضمن اللاعبين المحتمل غيابهم قبل رحلة الفريق إلى برينتفورد، على الرغم من أنه سُئل بشكل محدد عن بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد ولياندرو تروسارد وماكس داومان.

    وقال: "ماكس لا يزال غير متاح. أما البقية فسنرى مع الفريق الطبي".

    كما سُئل مدرب أرسنال عن ميكيل ميرينو، الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية في قدمه. وأضاف: "كان الأطباء سعداء جدًا بالطريقة التي سارت بها العملية. نحن نتحدث عن فترة زمنية تمتد لأشهر، لا أعرف إن كانت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر".

  • ما هو مستقبل هافرتز؟

    لم يشارك هافرتز سوى في سبع مباريات مع أرسنال في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفين، ولا سيما هدف الفوز ضد ناديه السابق تشيلسي في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو الأسبوع الماضي. وهو يخوض سباقاً مع الزمن لتحسين لياقته البدنية قبل نهاية موسم الغانرز وكذلك قبل حملة ألمانيا في كأس العالم.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0