"الأمور لم تكن على ما يرام" .. كايل ووكر يكشف عن المحادثة الأخيرة مع جوارديولا لطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

"لم أتردد في قبول عرض ميلان"

ماذا حدث بين ووكر وجوارديولا؟

كشف المدافع الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي المعار مؤخرًا إلى ميلان الإيطالي، عن كواليس محادثته مع بيب جوارديولا مدرب السيتزينز، لإبلاغه برغبته في الرحيل.

وحصل ميلان على توقيع اللاعب الإنجليزي صاحب الـ34 عامًا، على سبيل الإعارة مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء في العقد.

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وفضل ووكر الرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل غيابه المتكرر عن التشكيلة الأساسية، حيث شارك في 9 مباريات فقط من أصل 23 مباراة لمانشستر سيتي في البريميرليج هذا الموسم، مما أفسح المجال لأمثال ريكو لويس وحتى لاعب الوسط ماتيوس نونيز في مركز الظهير الأيمن.