كان على رايان جرافنبرخ أن "يرفع مستوى أدائه"، كما يشرح يوليان ناجلسمان كيف أن ضعف "آخر 20 دقيقة" منع نجم ليفربول من النجاح في بايرن ميونيخ

وصل جرافنبرخ إلى بايرن ميونيخ في عام 2022 وسط توقعات كبيرة بعد مسيرة رائعة مع أياكس. لكن اللاعب الدولي الهولندي الشاب وجد نفسه في الغالب على مقاعد البدلاء خلال موسمه الوحيد في بافاريا. ألقى مدرب المنتخب الألماني الحالي يوليان ناجلسمان الضوء مؤخرًا على الانتقال الصعب الذي مر به لاعب الوسط، موضحًا التحدي النفسي الهائل الذي يمثله الانتقال من لاعب نجم إلى لاعب احتياطي. تتطلب المتطلبات التكتيكية للعب في أحد الأندية الأوروبية الكبرى مستوى من التضحية لا يستطيع كل لاعب تقبله على الفور.

في مقابلة مفصلة مع مجلة كيكر، أكد ناجلسمان مدى صعوبة إدارة المواهب الراسخة التي تفقد مراكزها الأساسية المضمونة. وأشار ناجلسمان إلى أنه "يجب الانتباه جيدًا إلى كيفية تعامل اللاعب مع كونه في المرتبة 15 أو 16 في تشكيلتنا". وأضاف: "على الرغم من أنه يعتبر من أفضل ستة لاعبين في ناديه، وهو لاعب دائمًا ما يشارك في المباريات. هل يمكن للاعب الذي يشارك بانتظام في تشكيلته الأساسية في ناديه أن ينمو ليصبح لاعبًا أساسيًا في فريقنا أم لا؟"