دافع ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن قراره خلال مواجهة الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى أنه كان ضروريًا وإلى أن الفريق دفع ثمنه. فما الذي قاله؟
"كان ضروريًا ودفعنا ثمنه" .. ماتياس يايسله يُدافع عن قراره عقب خسارة الأهلي أمام الشارقة
الأهلي يسقط أمام الشارقة
استضاف الراقي نظيره الإماراتي أمس الإثنين، على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وحسم الضيوف اللقاء لصالحهم منتصرين بهدف نظيف، سجله اللاعب البديل عثمان كامارا في الدقيقة 81 من عمر المباراة، أي بعد نزوله بـ11 دقيقة فقط، مستغلًا خروج خاطئ من الحارس السعودي عبدالرحمن الصانبي.
الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الغرب، حيث كانت الخسارة الأولى لبطل النسخة الماضية في النخبة الآسيوية 2025-2026.
أما الشارقة فقد حقق الانتصار الثاني له في النسخة الجارية رافعًا رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب .
الشارقة يكسر سلسلة الأهلي التاريخية
قبل جولتين من الآن، كان الأهلي يحتفل بكسر سلسلة الهلال السعودي كصاحب أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 20 مباراة متتالية، وواصل مشواره منفردًا بالصدارة محققًا 22 مباراة متتالية دون هزيمة.
لكن أتى الشارقة ليضيع مجهود الراقي، حيث لقنه الهزيمة الأولى له بعد سلسلة امتدت لـ22 مباراة متتالية.
وما يزيد "الغصة" في حلق الأهلاويين أن فريقهم تغلب على فرق أقوى من الشارقة، الذي يحتل في الأساس المركز الـ11 في جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإماراتي.
يايسله يُدافع عن قراره
خلال تصريحاته عقب المباراة، دافع يايسله عن قراره اتباع مبدأ المداورة وإشراك عدد من اللاعبين البدلاء خلال مواجهة الشارقة، واصفًا القرار بأنه كان ضروريًا نظرًا لانتظار الفريق مواجهة من العيار الثقيل أمام القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد 3 أيام فقط.
وأكد يايسله أن الفريق دفع ثمن هذا القرار بغياب الانسجام بين اللاعبين على أرض الملعب أمام الشارقة، وهو ما كلفهم الخسارة بهدف نظيف وتوقف سلسلتهم التاريخية في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأضاف المدرب الألماني "كان هدفنا اليوم منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للعب، لنستطيع تكوين صورة أكبر عن الفريق. كنا نستهدف الفوز لكن الحظ لم يُحالفنا، النتيجة صعبة ولم نُقدم الأداء الذي نأمله".
تابع مبررًا قراره "لدينا مباراة صعبة أمام القادسية يوم الجمعة القادم، الوضع يكون صعبًا حين نلعب مباراة كل 3 أيام، هنا يُصبح قرار مداورة اللاعبين ضروريًا، لكني أثق في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق".
وأتم "افتقاد اللاعبين للانسجام والتناغم اليوم كان طبيعيًا بالنظر لوجود عدد من اللاعبين البدلاء، التدوير أدى لغياب التفاهم بين اللاعبين خاصة في الثلث الهجومي، لكن هذا يبقى طبيعيًا".
الجدل التحكيمي في مواجهة الأهلي والشارقة
الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث استطاع الأهلي إحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ90 بواسطة السعودي زياد الجهني، وقد سجله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس الإماراتي عادل الحوسني.
الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف احتسب الهدف في البداية، قبل أن يشير إلى وجود حالة تسلل، ووسط ضغط من لاعبي الراقي، لجأ لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه.
وسط كل ذلك، كان ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، يراجع الحالة أيضًا من جهازه على مقاعد البدلاء، حتى انتفض بغضب مشيرًا إلى عدم وقوع أي خطأ في اللعبة، لكن النتيجة النهائية كانت إشارة الأوزبكي بتسلل المهاجم فراس البريكان قبل تسديدة الجهني، ومن ثم إلغاء الهدف.
وماذا بعد بالنسبة للأهلي؟
أمام الراقي ثلاث جولات قبل نهاية مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية، لحسم مصيره من التأهل للدور المقبل، حيث يلتقي بالشرطة العراقي ثم الوحدة الإماراتي فشباب الأهلي الإماراتي، أيام 22 ديسمبر 2025، 9 و16 من فبراير 2026.
ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار دفاعه عن اللقب الذي توج به لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز في النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.
على الصعيد المحلي، فقد دخلت كتيبة ماتياس يايسله مواجهة الشارقة بعدد من اللاعبين البدلاء، بهدف إراحة الأساسيين، استعدادًا للمباراة المصيرية المقبلة أمام القادسية في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها 28 من نوفمبر الجاري.
وبالانتقال لدوري روشن السعودي 2025-2026، فيحتل الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد مرور تسع جولات من الموسم، فيما يلتقي في الجولة العاشرة بضمك في 19 من ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تتوقف المنافسات السعودية المحلية بداية من 30 من نوفمبر الجاري، استعدادًا لخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من الأول وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.