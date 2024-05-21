"اللعنة عليك، لا تفعل ذلك".. رونالدو ونجوم العالم يودعون توني كروس بعد اعتزاله

أسطورة ريال مدريد يعلق حذاءه

توالت ردود الفعل على قرار الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد خوض بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الصيف المقبل.

وأعلن كروس تعليق حذائه بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة تاريخية توّج خلالها بطلا للعالم مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014، إلى جانب 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب كأس العالم للأندية، و5 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، إلى جانب 3 ألقاب بالدوري الألماني، ومثلها بكأس ألمانيا، بالإضافة إلى لقبين في السوبر الألماني.

وعلى المستوى الفردي، تم اختيار توني كروس 3 مرات في الفريق المثالي للفيفا، وتم إعلانه كأفضل لاعب صانع ألعاب عام 2014 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في كوريا 2007.

وأعرب عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم عن حزنهم، بعد إعلان كروس اعتزال كرة القدم نهائيًا، وهو ما يرصده جول في هذا التقرير: