"كان القرار الصحيح" - يان ديوماندي يشرح سبب رفضه فرصة الانتقال إلى تشيلسي

أصبح ديوماندي في دائرة الضوء بعد تألقه مع فريق RB Leipzig. سجل المراهق ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول احتمال انتقاله في الصيف. ارتبط اسم ليفربول بديوماندي، كبديل محتمل لمحمد صلاح، على الرغم من أن الشاب قلل من أهمية الحديث عن انتقاله إلى أنفيلد. وقال لصحيفة بيلد: "جعل الناس من هذا النادي نادي أحلامي. لكنه قبل كل شيء النادي المفضل لوالدي. لطالما كان حلمه أن يراني هناك يوماً ما لأنه يحب الأجواء في أنفيلد. كان دائماً يتحدث بإعجاب عن ستيفن جيرارد. كنت صغيراً جداً لأشاهده يلعب. لم يكن لدينا تلفزيون في المنزل لفترة طويلة. أحترم ليفربول كثيراً، لكن نادي أحلامي حالياً هو لايبزيغ".

سُئل ديوماندي أيضًا عن اهتمام بايرن ميونيخ المحتمل به، فأضاف: "من الجيد دائمًا سماع شيء من هذا القبيل. لكنني لم أتحدث إلى أي شخص من بايرن ميونيخ. ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك. أنا سعيد هنا في لايبزيغ وأريد أن أظل مركزًا تمامًا".