FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-ARMAFP
محمود خالد

من السيتي والهلال إلى البرتغال .. كانسيلو "الغاضب" يثير الجدل بتصرفه في مباراة أرمينيا!

كانسيلو يعبر بالبرتغال إلى كأس العالم 2026..

رغم أن تأهله إلى كأس العالم بالطريق المباشر، كان منطقيًا، إلا أن منتخب البرتغال وضع أفضل سيناريو لـ"كلمة الختام"، في مباراة أرمينيا، التي انهالت عليها الأمطار من السماء، وانهمر سيل من الأهداف من قلب ملعب الدراجاو، حقق البحارة انتصارًا عريضًا بنتيجة (9-1).

في ختام تصفيات كأس العالم 2026، ومع غياب القائد كريستيانو رونالدو للإيقاف، إلا أن زملاءه قدموا عرضًا مذهلًا بالتنوع في التسجيل والصناعة، ليمطروا شباك أرمينيا بتسعة أهداف، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات الأوروبية.

وبتسعة أهداف حملت توقيع ريناتو فيجا، جونسالو راموش، وثلاثيتين من جواو نيفيش وبرونو فيرنانديش، ضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، ليتأهل مباشرة إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولكن، في خضم أحداث المباراة الختامية، لم تخلُ بدورها من بعض اللقطات الجدلية، والتي كان بطلها جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

  • ماذا فعل كانسيلو؟

    وقرر الحكم البوسني، إرفان باليتو، احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغال، خلال الشوط الثاني، وذهب برونو فيرنانديش من أجل تنفيذها، فيما أراد جواو كانسيلو أن يتولى تنفيذ الركلة.

    وأصر قائد مانشستر يونايتد، على تنفيذ جزائية البرتغال، باعتبار المرشح الأول لتسديد ركلات الجزاء، فيما رصدت عدسات المباراة، كانسيلو وهو يتحدث غاضبًا خلف برونو عندما استعد لتنفيذ الركلة.

    وكان برونو فيرنانديش قد تولى تنفيذ ركلتي جزاء خلال المواجهة، في الدقيقتين 45+3 و72، وقام بتسديد الركلتين بنجاح، ليكمل الـ"هاتريك" في شباك أرمينيا.

    وقرر المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، استبدال جواو كانسيلو بعد دقيقة واحدة من جزائية برونو، ليغادر ظهير الهلال، الملعب في الدقيقة 73، ويشارك ماتيوس نونيز بديلًا له.

    • إعلان

  • القائم يعاند كانسيلو أمام أرمينيا

    وقرر مارتينيز، إشراك جواو كانسيلو، في التشكيل الأساسي للبرتغال، في مباراة الجولة الأخيرة، حيث لعب لمدة 73 قبل استبداله.

    كانسيلو كان انعكاسًا لسيطرة البرتغال (باستحواذ بلغ 76%)، حيث كان تواجده الأكبر في منطقة أرمينيا، للعب على العرضيات، والتوغل إلى العمق، حيث شارك في صنع الخطورة الهجومية، فيما كاد أن يشارك في المهرجان، بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 44، اصطدمت بالمدافع وارتطمت بالعارضة.

    وتمكن كانسيلو من إرسال تمريرة حاسمة إلى زملائه، كما أرسل 34 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 92%، فيما تمكن من استعادة الكرة مرة من المنافس، وكسب 6 مواجهات ثنائية من أصل ثمانية.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    الوجه الغاضب من كانسيلو .. مع الهلال والبرتغال!

    الحديث عن غضب جواو كانسيلو، وتصرفاته المثيرة للجدل على أرض الملعب، لم تتعلق بمباراة أرمينيا فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى رحلته مع الهلال، بل ومانشستر سيتي أيضًا.

    كانسيلو دخل في خلاف كبير مع مدربه السابق بيب جوارديولا، إبان رحلته مع مانشستر سيتي، لأسباب تتعلق بعدم الرضا عن المداورة وعدد الدقائق التي يحصل عليها، الأمر الذي أسفر عن رحيله معارًا إلى بايرن ميونخ وبرشلونة، ثم انتقاله إلى الهلال بصورة نهائية.

    ورغم ذلك، إلا أن كانسيلو وجوارديولا قررا إنهاء الخلاف، بعدما صرح المدرب بأن لاعبه السابق صاحب قلب كبير، وهو يحتفظ بذكريات جميلة مع جميع اللاعبين، ولعله شعر بالإحباط والحزن لأنه أراد المشاركة بشكل أكبر، كما أنه عندما كان ينهي الحصة التدريبية، يطلب منه الاستمرار، فيما علق كانسيلو بوصف بيب بأنه أفضل مدرب عمله معه في مسيرته.

    ولم تخلُ رحلة كانسيلو مع الهلال، من بعض التصرفات الغاضبة أيضًا، خاصة بعد قرار الإدارة باستبعاد البرتغالي من القائمة المحلية، من أجل قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، رغم أن استبعاد كانسيلو جاء بسبب الإصابة وغيابه لبعض الوقت.

    كانسيلو عكس غضبه من الإدارة الهلالية، بالعديد من الصور والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال الإعلامي عبد الله الحنيان، بأن كانسيلو كان غاضبًا جدًا بالفعل، إلا أنه قدم اعتذارًا رسميًا للإدارة بعد ذلك، لينهي أي خلاف بين الطرفين.

  • FBL-EURO-2024-MATCH46-POR-FRAAFP

    كانسيلو في كأس العالم

    ويطمح جواو كانسيلو للمشاركة من جديد في نهائيات كأس العالم، مستفيدًا من حضوره الدائم في كتيبة روبرتو مارتينيز، والتي قطعت تذكرة العبور إلى مونديال 2026 رسميًا.

    ولم يشارك جواو كانسيلو برفقة البرتغال في كأس العالم 2018، إلا أنه كان حاضرًا بصورة أساسية في مونديال قطر 2022، حيث خاض أربعة مباريات، وغاب فقط عن مباراة دور الـ16 أمام سويسرا، فيما شارك في مباراة المغرب بربع النهائي، والتي شهدت فوزًا تاريخيًا لأسود الأطلس، الذين صعدوا للمربع الذهبي، ليحققوا أفضل إنجاز عربي وإفريقي، بينما ودع البرتغاليون البطولة بالخسارة بهدف يوسف النصيري.

    ويملك كانسيلو في مسيرته الدولية، 64 مباراة مع منتخب البرتغال الأول، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما توج مع "البحارة" بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019.