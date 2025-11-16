من السيتي والهلال إلى البرتغال .. كانسيلو "الغاضب" يثير الجدل بتصرفه في مباراة أرمينيا!

رغم أن تأهله إلى كأس العالم بالطريق المباشر، كان منطقيًا، إلا أن منتخب البرتغال وضع أفضل سيناريو لـ"كلمة الختام"، في مباراة أرمينيا، التي انهالت عليها الأمطار من السماء، وانهمر سيل من الأهداف من قلب ملعب الدراجاو، حقق البحارة انتصارًا عريضًا بنتيجة (9-1).

في ختام تصفيات كأس العالم 2026، ومع غياب القائد كريستيانو رونالدو للإيقاف، إلا أن زملاءه قدموا عرضًا مذهلًا بالتنوع في التسجيل والصناعة، ليمطروا شباك أرمينيا بتسعة أهداف، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات الأوروبية.

وبتسعة أهداف حملت توقيع ريناتو فيجا، جونسالو راموش، وثلاثيتين من جواو نيفيش وبرونو فيرنانديش، ضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، ليتأهل مباشرة إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولكن، في خضم أحداث المباراة الختامية، لم تخلُ بدورها من بعض اللقطات الجدلية، والتي كان بطلها جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.