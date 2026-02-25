كاسيميرو يتطلع إلى اللعب مع نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في ميلان قبل رحيله عن مانشستر يونايتد

كان كاسيميرو يبحث عن نادٍ جديد منذ بداية العام، بعد أن قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم.

وأكد الشياطين الحمر هذا القرار في يناير، في بيان جاء فيه: "سيغادر كاسيميرو مانشستر يونايتد هذا الصيف، عند انتهاء عقده.

"استمتع لاعب الوسط الأسطوري بأربعة مواسم في النادي، حيث لعب 146 مباراة وسجل 21 هدفًا حتى الآن.

كاسيميرو، الفائز المتسلسل، تم تقديمه في أولد ترافورد في أغسطس 2022، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير بسبب طبيعته القتالية وقدرته على تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة".

ظل كاسيميرو لاعبًا رئيسيًا خلال عودة النادي إلى الصدارة تحت قيادة مايكل كاريك، حيث قدم أداءً مميزًا في الفوز على فرق مثل مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون خلال الشهر الماضي تقريبًا. كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد تعرض للسخرية من قبل المشجعين والمحللين على حد سواء، حيث بدا ضعيفًا بشكل خاص خلال المراحل الأخيرة من فترة إريك تين هاج في منصب المدير الفني ومعظم فترة روبن أموريم القصيرة.