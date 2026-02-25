Getty Images
كاسيميرو يتطلع إلى اللعب مع نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في ميلان قبل رحيله عن مانشستر يونايتد
كاسيميرو سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف
كان كاسيميرو يبحث عن نادٍ جديد منذ بداية العام، بعد أن قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم.
وأكد الشياطين الحمر هذا القرار في يناير، في بيان جاء فيه: "سيغادر كاسيميرو مانشستر يونايتد هذا الصيف، عند انتهاء عقده.
"استمتع لاعب الوسط الأسطوري بأربعة مواسم في النادي، حيث لعب 146 مباراة وسجل 21 هدفًا حتى الآن.
كاسيميرو، الفائز المتسلسل، تم تقديمه في أولد ترافورد في أغسطس 2022، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير بسبب طبيعته القتالية وقدرته على تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة".
ظل كاسيميرو لاعبًا رئيسيًا خلال عودة النادي إلى الصدارة تحت قيادة مايكل كاريك، حيث قدم أداءً مميزًا في الفوز على فرق مثل مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون خلال الشهر الماضي تقريبًا. كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد تعرض للسخرية من قبل المشجعين والمحللين على حد سواء، حيث بدا ضعيفًا بشكل خاص خلال المراحل الأخيرة من فترة إريك تين هاج في منصب المدير الفني ومعظم فترة روبن أموريم القصيرة.
كاسيميرو يرغب في البقاء في أوروبا
مع مستقبله المجهول، تم ربط كاسيميرو بطبيعة الحال بمجموعة كاملة من الأطراف التي يُفترض أنها مهتمة به. تم طرح فكرة انتقاله إلى دوري MLS، حيث أفادت التقارير أن الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا قد يتم تجنيده للعب إلى جانب منافسه السابق في الكلاسيكو ليونيل ميسي في إنتر ميامي. كما تم الترويج لفريق LA Galaxy، الذي لعب فيه أساطير مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش سابقًا، كوجهة محتملة للوسط.
شوهد كاسيميرو وعائلته مؤخرًا في فلوريدا، بينما كانت زوجته آنا في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الشهر.
ومع ذلك، تزعم صحيفة ذا صن أن كاسيميرو حريص على مواصلة اللعب في أوروبا في الوقت الحالي، معتقدًا أنه لا يزال لديه ما يلزم للعب على مستوى النخبة. وقد يحصل على هذه الفرصة، حيث أضاف التقرير أن إيطاليا قد تكون الوجهة المثالية للنجم السابق لفريق بورتو لمواصلة مسيرته.
البرازيلي قد ينضم إلى بوليسيتش وزميله السابق في ريال مدريد
لم يتردد نادي ميلان في التعاقد مع لاعبين مخضرمين في الماضي. في الواقع، قام النادي بواحدة من أذكى الخطوات التي اتخذتها أي فريق في العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية عندما تعاقد مع لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش، الذي حقق نجاحًا كبيرًا إلى جانب كاسيميرو في ريال مدريد. وقع الكرواتي عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لموسم آخر، والذي سيتم تفعيله بالتأكيد نظرًا لأدائه الرائع مع فريق ماسيميليانو أليجري حتى الآن.
سيحظى كاسيميرو أيضًا بفرصة اللعب إلى جانب كريستيان بوليسيتش، الذي أعاد إحياء مسيرته في سان سيرو بعد فترة متوسطة في إنجلترا مع تشيلسي. أصبح لاعب المنتخب الأمريكي الآن أحد أهم لاعبي ميلان ويحقق موسمًا ممتازًا آخر، حيث سجل عشرة أهداف في جميع المسابقات حتى الآن.
تراجع الروسونيري بعشر نقاط خلف غريمه إنتر ميلان في سباق اللقب في الدوري الإيطالي، لكن وصول كاسيميرو قد يساعده في سعيه للفوز باللقب في الموسم المقبل.
كاسيميرو لا يزال يقدم أداءً جيدًا لمانشستر يونايتد قبل رحيله
بينما ستستمر التكهنات حول كاسيميرو حتى يتم تأكيد ناديه الجديد، يظل لاعب الوسط ملتزماً بمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم. يتمتع الشياطين الحمر الآن بفرصة رائعة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما كان يبدو مستبعداً خلال الأشهر الأخيرة لأموريم في النادي.
ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب المخضرم المباراة مرة أخرى يوم الأحد عندما يعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب على أرضه ضد كريستال بالاس.
