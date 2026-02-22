Getty Images Sport
كاسيميرو سيصبح الذراع الأيمن الجديد لليونيل ميسي؟! إنتر ميامي يستهدف لاعب وسط مانشستر يونايتد المنتهية عقده ليحل محل سيرجيو بوسكيتس
كاسيميرو يصبح هدفًا لميامي
وفقًا لصحيفة The Sun، فإن كاسيميرو يحظى باهتمام إنتر ميامي وأندية برازيلية. وقد أكد أنه سيغادر أولد ترافورد في نهاية الموسم، وتدرس ميامي الآن إمكانية التعاقد معه كلاعب حر. أعلن بوسكيتس اعتزاله العام الماضي، واعتبر نادي MLS المملوك لديفيد بيكهام اللاعب البرازيلي الدولي بديلاً محتملاً.
كما أن نادي ساو باولو، النادي الذي نشأ فيه لاعب خط الوسط الدفاعي، مهتم أيضًا بكاسيميرو ويستعد لتقديم عقد لمدة عامين له، في حين يُقال أيضًا أن هناك إعجابًا به من جانب السعودية. يُنظر إلى نادي النصر، الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، على أنه خيار محتمل، وسيكون لديه عدد محدود من المهتمين بضمه، نظرًا لراتبه الضخم الذي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
إعلان كاسيميرو
عند إعلان رحيله، قال كاسيميرو لمشجعي مانشستر يونايتد: "سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي.
منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد والحب الذي أشاركه الآن مع مشجعينا لهذا النادي المميز.
"لم يحن الوقت بعد لتوديعكم؛ فهناك الكثير من الذكريات التي سنصنعها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال أمامنا الكثير لنكافح من أجله معًا؛ وسأظل، كالعادة، أركز كل جهودي على بذل قصارى جهدي لمساعدة نادينا على تحقيق النجاح".
مسابقة MLS
بالإضافة إلى خيار إنتر ميامي، يُقال إن لوس أنجلوس غالاكسي مهتم أيضًا بالتعاقد مع كاسيميرو.
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يبحث فريق غالاكسي حاليًا إمكانية التعاقد مع كاسيميرو بموجب قاعدة اللاعب المعين في دوري MLS. تم إدخال قاعدة اللاعب المعين في عام 2007 عندما انضم ديفيد بيكهام إلى فريق غالاكسي، وتسمح هذه القاعدة لفرق دوري MLS بالتعاقد مع ما يصل إلى ثلاثة لاعبين تتجاوز رواتبهم وتكاليف التعاقد معهم ميزانية الرواتب المحددة للدوري، أو "الحد الأقصى".
قد يصبح كاسيميرو ثالث بطل محبوب في مانشستر يونايتد يلعب لفريق لوس أنجلوس غالاكسي بعد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش. فاز الأول بكأس MLS مرتين مع النادي قبل أن يغادره في عام 2012، بينما لعب إبراهيموفيتش في ديغنيتي هيلث سبورتس بارك لمدة موسمين بين عامي 2018 و2019.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لعب كاسيميرو 25 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف، في الوقت الذي يسعى فيه فريق مايكل كاريك للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة إيفرتون مساء الاثنين. الفوز سيجعلهم يتخطون تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع.
وأشاد المدرب كاريك بموقف البرازيلي، قائلاً: "أحترم بشدة ما يفعله وأخلاقياته في العمل اليومي. إن العزيمة والطموح اللذين يتمتع بهما لا يمكن تحقيق الكثير بدونهما. إنه متحمس لإنهاء الموسم بقوة".
