كاريك بدأ الحصاد مبكرًا.. ودروجو وكونيا يدقان أول مسامير نعش آرسنال!

سيطر آرسنال على مجريات المباراة في الدقائق الأولى، لكنه احتاج إلى القليل من الحظ ليفتح باب التسجيل. أرسل بوكايو ساكا الكرة إلى مارتن أوديجارد في منطقة الجزاء، فسددها الأخير لتتجاوز سين لامينز حارس مرمى مانشستر يونايتد بفضل مارتينيز.

رد مانشستر يونايتد جيدًا على النكسة المبكرة، حيث أهدر برونو فرنانديش فرصتين. ثم جاء هدف التعادل من بريان مبيومو، الذي استفاد أيضًا من بعض الحظ. انقض النجم الكاميروني على تمريرة خاطئة من مارتن زوبيمندي وحافظ على رباطة جأشه ليتجاوز الحارس ديفيد رايا ويسجل هدف التعادل 1-1.

ثم اشتعلت المباراة في بداية الشوط الثاني عندما أضاء دورجو ملعب الإمارات بضربة مذهلة. مرر برونو فرنانديز الكرة إلى دورجو الذي سددها بقوة لتتجاوز رايا وتسكن الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء.

رد ميكيل أرتيتا بإجراء أربعة تغييرات على فريقه، حيث أشرك بن وايت وفيكتور جيوكيريس وإيبيريشي إيزي وميكيل ميرينو سعياً وراء التعادل. تبعه نوني مادويكي بعد ذلك بوقت قصير، حيث كافح آرسنال من أجل صنع فرص واضحة.

وربما كان من المحتم أن يأتي التعادل من كرة ثابتة. سجل ميرينو من مسافة قريبة بعد أن فشل لامينز في إبعاد الكرة من ركلة ركنية، لتصبح النتيجة 2-2. لكن رد الشياطين الحمر كان سريعًا وقاتلًا. استحوذ كونها على الكرة وسددها بضربة ملتفة أخرى لا يمكن إيقافها لتتجاوز رايا وتضمن بعد ظهرًا لا يُنسى للزوار.

إليكم في التالي تقييمات نجوم مانشستر يونايتد في مواجهة الليلة: