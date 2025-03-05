هربًا من سجن كارلو أنشيلوتي .. خطة لرحيل ثنائي ريال مدريد إلى الدوري الألماني

ريال مدريد يتطلع لإعارة الشباب للمساعدة في تطويرهم، مع اهتمام أندية البوندسليجا.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل يمكن أن يتوجه إندريك وجولر إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة

مدريد تريد منهم أن يجدوا وقت لعب منتظم

الثنائي المراهق ليسوا لاعبين ثابتين تحت قيادة كارلو أنشيلوتي تابع GOAL على واتساب! 🟢📱