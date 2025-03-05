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زهيرة عادل

هربًا من سجن كارلو أنشيلوتي .. خطة لرحيل ثنائي ريال مدريد إلى الدوري الألماني

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ريال مدريد يتطلع لإعارة الشباب للمساعدة في تطويرهم، مع اهتمام أندية البوندسليجا.

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  • يمكن أن يتوجه إندريك وجولر إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة
  • مدريد تريد منهم أن يجدوا وقت لعب منتظم
  • الثنائي المراهق ليسوا لاعبين ثابتين تحت قيادة كارلو أنشيلوتي
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