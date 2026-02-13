AFP
ترجمه
كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد، على وشك توقيع عقد تمديد مع البرازيل قبل كأس العالم
التزام تاريخي تجاه منتخب البرازيل
تؤكد التقارير الواردة من أمريكا الجنوبية أن المدرب البالغ من العمر 66 عامًا توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) لتمديد إقامته حتى بطولة 2030، التي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب، على أن تقام مباريات المجموعات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميًا على الاتفاق في الأيام المقبلة، مما يعزز الشراكة التي كسرت قوالب تاريخ كرة القدم البرازيلية عندما أصبح أول مدرب أجنبي يتولى المسؤولية منذ 60 عامًا.
وبحسب ما ورد، فإن شروط العقد الجديد تعكس راتبه الحالي المرتفع، الذي يبلغ حوالي 10 ملايين يورو سنويًا، ولكن مع تحسين حوافز الأداء. والأهم من ذلك، أن الاتفاقية تحتفظ بترتيبات العمل المرنة الفريدة التي جذبت أنشيلوتي من سانتياغو برنابيو، مما يسمح للإيطالي بتقسيم وقته بين مقره في ريو دي جانيرو ومنزل عائلته في فانكوفر. كان هذا التنازل حاسماً في إقناع أنشيلوتي بتكريس نهاية مسيرته الرائعة للفريق الفائز بخمس بطولات كأس العالم.
- AFP
تثبيت السفينة بعد بداية مضطربة
منذ وصوله العام الماضي، كُلف أنشيلوتي بمهمة إعادة الاستقرار إلى الفريق المترنح. فقد ورث فريقًا كان يتذيل الترتيب في المركز الرابع في تصفيات كأس العالم CONMEBOL ويفتقر إلى الثقة بعد إقالة دوريفال جونيور. ورغم أن سجله الذي يضم أربع انتصارات وتعادلين وخسارتين في أول ثماني مباريات يشير إلى أن العمل لا يزال جاريًا وليس إلى هيمنة فورية، إلا أن "تأثير كارليتو" كان واضحًا للغاية في غرفة الملابس.
نجح الإيطالي في إعادة الانسجام إلى فريق متصدع، مستفيدًا من علاقاته القوية مع لاعبي ريال مدريد السابقين فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو. كان سلوكه الهادئ بمثابة ترياق مرحب به للفوضى التي اجتاحت السيليساو بعد 2022، ويقال إن اللاعبين أعربوا صراحة عن دعمهم لاستمراره. يمثل تمديد العقد تصويتًا على الثقة من قبل مجلس الإدارة بأن أساليب أنشيلوتي بدأت تؤتي ثمارها، حتى لو كانت التحولات على أرض الملعب لا تزال في مراحلها الأولى.
CBF تعطي الأولوية للاستقرار على المدى الطويل
قرار تجديد عقد أنشيلوتي قبل كأس العالم 2026 هو إعلان نوايا مدروس من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. تاريخياً، اشتهرت البرازيل بنهجها قصير المدى، حيث غالباً ما كانت تطرد المدربين فور فشلهم في كأس العالم. من خلال تجديد عقد أنشيلوتي حتى عام 2030، يبعث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم برسالة قوية إلى اللاعبين والجمهور: هذا المشروع أكبر من مجرد صيف واحد.
لطالما نظر رودريغيز إلى أنشيلوتي ليس فقط كمدرب تكتيكي، بل كشخصية بارزة قادرة على إصلاح ثقافة المنتخب الوطني. يحرص الاتحاد على تجنب حالة عدم اليقين التي عادة ما تعاني منها الفريق بعد البطولات الكبرى، لضمان بقاء الهيكل الفني على حاله بغض النظر عما سيحدث في أمريكا الشمالية. إنها خطوة جريئة تعطي الأولوية للاستقرار وتمنح أنشيلوتي تفويضًا لبناء إمبراطورية، بدلاً من مجرد فريق لبطولة واحدة.
- Getty Images Sport
العيون على الجائزة في أمريكا الشمالية
بعد أن أصبح مستقبله مضمونًا، يمكن لأنشيلوتي أن يركز كامل اهتمامه على التحدي المباشر المتمثل في كأس العالم 2026. وقد رتبت البرازيل مباريات ودية رفيعة المستوى ضد فرنسا في بوسطن وكرواتيا في أورلاندو الشهر المقبل، وهي مباريات ستكون بمثابة الاختبار النهائي لنظمه التكتيكية قبل بدء البطولة في يونيو.
لا يزال الضغط كبيرًا لتحقيق لقب كأس العالم السادس للبرازيل - والأول منذ 2002. ومع ذلك، فإن شبح بطولة 2030 يقدم هدفًا طويل الأمد مغريًا. إذا استمر في عقده الجديد، فسيقود أنشيلوتي البرازيل إلى كأس العالم المئوية، مما قد يعزز إرثه كأعظم لاعب أجنبي في تاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية. في الوقت الحالي، ينصب التركيز على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيسعى أنشيلوتي إلى إضافة اللقب الكبير الوحيد الذي يفتقده إلى خزانة ألقابه.
إعلان