قال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة AS عن خليفته في الفريق الفائز برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا: "أرى فريقًا قويًا، يتمتع بتشكيلة جيدة، خاصة في الدفاع، ولكن أيضًا في الهجوم". كان ألونسو يتمتع بالفعل بقدرة رائعة على رؤية الملعب كلاعب: "كنت مقتنعًا بأنه سيكون جيدًا جدًا - وهو يؤدي أداءً جيدًا للغاية".
"التعادل يعني بداية الأزمة" .. كارلو أنشيلوتي يبدي رأيه في مستوى ريال مدريد مع ألونسو
أنشيلوتي مازال يتابع ريال مدريد
انتقل ألونسو إلى مدريد في الصيف بعد رحيله عن نادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني ليحل محل أنشيلوتي. أنشيلوتي البالغ من العمر 66 عامًا يعمل حاليًا مدربًا للمنتخب البرازيلي.
وقال أنشيلوتي إنه يشاهد جميع مباريات ريال مدريد "لأنني أريد أن أرى أداء اللاعبين البرازيليين. أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد للغاية. لقد فازوا في معظم المباريات". لكن الضغط في ريال مدريد هائل. "أحد الأشياء التي تعلمتها هو أن التعادل هنا يعني بداية أزمة. يجب أن تعتاد على ذلك".
ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد الجولة الثانية عشرة. وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق الملكي المركز السابع بعد أربع مباريات. "ماذا يمكن أن نطلب أكثر من شابي؟" سأل أنشيلوتي.
بعد تصفيات متفاوتة، يأمل أنشيلوتي في أن تحقق البرازيل نجاحًا في نهائيات كأس العالم 2026. "لدينا الجودة اللازمة للمنافسة في كأس العالم والقتال على اللقب. الهدف هو الفوز بلقبنا السادس في كأس العالم"، قال الإيطالي.
ريال مدريد: المباريات القادمة
- إلتشي إف سي - ريال مدريد (23 نوفمبر، الساعة 9 مساءً، الدوري الإسباني)
- أولمبياكوس بيرايوس - ريال مدريد (26 نوفمبر، الساعة 9 مساءً، دوري أبطال أوروبا)
- جيرونا - ريال مدريد (30 نوفمبر، الساعة 9 مساءً، الدوري الإسباني)