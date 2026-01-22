"جوارديولا الأذربيجاني" راقب كلوب وتعلم منه .. السر وراء طفرة كاراباج التي يهددها ليفربول في دوري الأبطال

دعنا نتجاهل أول 8 مراكز في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، لأن أغلبها يبدو منطقيًا رغم وجود توتنهام ونيوكاسل على حساب عمالقة مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ما جئنا للحديث عنه هو الفريق صاحب المركز الثامن عشر بـ10 نقاط، ويفصله 3 نقاط فقط عن هذا الثلاثي العملاق ومعهم تشيلسي ونيوكاسل وباريس سان جيرمان أصحاب المراكز من الثامن إلى السادس.

إنه الفريق الأذربيجاني كاراباج أغدام، اسم سمعناه من قبل، وكانت أغلب مشاركاته عابرة، يشاكس هنا وهناك دون إحداث أي تأثير يذكر، ولكن هذه المرة تبدو مختلفة.

كاراباج حقق مفاجأة مدوية أمس، الأربعاء، جعلته من المرشحين بقوة للتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال من خلال مواجهة فاصلة، حيث تفوق على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3/2 في إطار الجولة السابعة.

تلك المفاجأة جعلته يتفوق على فرق تبدو أكبر من ناحية الإمكانيات والتاريخ الأوروبي، وعلى رأسها نابولي وباير ليفركوزن ومارسيليا وأياكس أمستردام، رغم أن القيمة السوقية لجميع لاعبي الفريق بأكمله تصل إلى 28.65 مليون يورو فقط! وهو مبلغ يمكن دفع أكثر منه لضم لاعب متوسط المستوى في الدوريات الكبرى.