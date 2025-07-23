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Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
معتز الجمال

كابوس المهاجم الجديد.. الهلال حائر بين الصفقة "المتاحة" وخيارات "شبه مستحيلة"!

فقرات ومقالات
سيموني إنزاجي
هاري كين
أليكسندر إيساك
مويس كين
ألكساندر ميتروفيتش
جان فيليب ماتيتا
داروين نونيز
روبرت ليفاندوفسكي
الهلال
دوري روشن السعودي

هؤلاء الأقرب للزعيم..

يسعى الهلال السعودي لتعزيز صفوفه بصفقة هجومية كبرى في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ورغم الأداء القوي المميز للزعيم في كأس العالم للأندية، حيث حقق انتصارًا تاريخيًا على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، إلا أن الإصابات التي ضربت الخط الأمامي للفريق، كانت بمثابة جرس إنذار.

وارتبط الهلال بأكثر من لاعب هجومي مميز، خلال الميركاتو الحالي، لكن من المؤكد أن المدرب سيموني إنزاجي لم يحسم قراره بعد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعرض "جول" في التقرير التالي، أبرز الحلول "المنطقية" لتدعيم هجوم الهلال في الصيف الجاري: